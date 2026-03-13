聽新聞
0:00 / 0:00

美啟動301調查 歐盟：違去年協議結果 不接受

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國十一日宣布對貿易夥伴啟動三○一條款調查，歐盟也在其列，歐洲議會貿易委員會主席朗吉表示，將密切關注調查動向，任何違背去年美歐貿易協議的結果，都不會接受。

對於這次調查，朗吉在Ｘ發文指出，早已預料美國會啟動三○一條款調查，但此事仍有不確定性，且美國政府至今仍未做出明確承諾，表示會遵守去年歐盟與美國在蘇格蘭登拜里達成的貿易協議。

朗吉說，誰都不能保證最終是否會演變為對歐盟徵收更高關稅，歐盟需要明確答案。

他強調，歐盟希望看到美國採取具體行動，將機械、農業技術及重要工業產品等衍生品的關稅，從百分之五十調降至當初協議的百分之十五。

朗吉重申，歐盟是開放且值得信賴、遵守規則的夥伴，會密切關注調查走向，任何實質上違反美歐協議的結果都無法接受。

韓聯社報導，南韓青瓦台表示，美方在對等關稅被判違法後，改用三○一條款恢復既有關稅。青瓦台指出，「政府將協商確保先前韓美貿易協議所達成的利益平衡不被破壞，並確保韓國相較其他主要國家不會受到不利待遇。」

南韓國會十二日也無異議通過「韓美戰略投資管理特別法」，內容包括成立「韓美戰略投資公司」，以推動去年十一月韓美貿易協議談判簽署的三千五百億美元對美投資備忘錄。

川普 關稅 對等關稅 歐盟

延伸閱讀

美啟動301條款調查 歐盟強調視情況適度回應

早已預料美啟動301調查 歐盟籲遵守雙方已達成貿易協議

南韓國會終於通過對美投資法案 美方卻啟動了301調查…再添不確定性

美國啟動301調查 韓青瓦台：將積極與美方協商

相關新聞

觀察站／台美貿易順差顯著 台灣301風險高 要繫好安全帶

全球企業正面臨新一輪的不確定風險，一是啟動三○一貿易調查，二是戰爭引發的通膨，這兩隻黑天鵝都是美國總統川普放出來的。

學者：301條款可限制進口 懲罰關稅無上限

美國宣布將依三○一條款對包括台灣在內的多個貿易夥伴展開調查，按照經驗，三○一條款從啟動調查到最終公布結果，通常至少需要半年以上的時間，學者認為，這半年之內，全球是否出現其他變化，具有高度不確定性，建議政府在未來的談判過程中，應爭取確保相關條件不低於既有協議內容。

301調查 施俊吉：美若不留餘地 有協定又奈何

美國對台灣等十六個國家祭出三○一調查，行政院前副院長施俊吉表示，三○一條款的法律條文，地位碾壓台美對等貿易協定（ＡＲＴ），若美國不留餘地，有協定又奈何？在野立委認為，民進黨抱緊大腿也沒被放一馬，呼籲賴政府不能拿ＡＲＴ當迴避因應之道。

美啟動301調查 戰事關稅夾擊 少見混亂 業者無言

美國重啟三○一條款貿易調查，台列調查名單，雖然美方點名台灣調查焦點鎖定晶片和相關電子產品，不過，由於三○一條款條款多針對產能過剩國家及產業，台灣半導體產業長期以來是美國晶片廠主要後盾，業者預料，遭列懲處的可能性不高。

美啟動301調查 大陸：被指產能過剩 偽命題

美國總統川普預計三月底訪問北京的前夕，美國貿易代表署在十一日宣布啟動新一輪三○一調查，中國大陸被列為調查對象，汽車、太陽能等多個產業被點名產能過剩，而可能導致新關稅。大陸外交部發言人郭嘉昆昨天強調，「所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄」。

美啟動301調查 歐盟：違去年協議結果 不接受

美國十一日宣布對貿易夥伴啟動三○一條款調查，歐盟也在其列，歐洲議會貿易委員會主席朗吉表示，將密切關注調查動向，任何違背去年美歐貿易協議的結果，都不會接受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。