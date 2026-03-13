美啟動301調查 歐盟：違去年協議結果 不接受

美國十一日宣布對貿易夥伴啟動三○一條款調查，歐盟也在其列，歐洲議會貿易委員會主席朗吉表示，將密切關注調查動向，任何違背去年美歐貿易協議的結果，都不會接受。

對於這次調查，朗吉在Ｘ發文指出，早已預料美國會啟動三○一條款調查，但此事仍有不確定性，且美國政府至今仍未做出明確承諾，表示會遵守去年歐盟與美國在蘇格蘭登拜里達成的貿易協議。

朗吉說，誰都不能保證最終是否會演變為對歐盟徵收更高關稅，歐盟需要明確答案。

他強調，歐盟希望看到美國採取具體行動，將機械、農業技術及重要工業產品等衍生品的關稅，從百分之五十調降至當初協議的百分之十五。

朗吉重申，歐盟是開放且值得信賴、遵守規則的夥伴，會密切關注調查走向，任何實質上違反美歐協議的結果都無法接受。

韓聯社報導，南韓青瓦台表示，美方在對等關稅被判違法後，改用三○一條款恢復既有關稅。青瓦台指出，「政府將協商確保先前韓美貿易協議所達成的利益平衡不被破壞，並確保韓國相較其他主要國家不會受到不利待遇。」

南韓國會十二日也無異議通過「韓美戰略投資管理特別法」，內容包括成立「韓美戰略投資公司」，以推動去年十一月韓美貿易協議談判簽署的三千五百億美元對美投資備忘錄。