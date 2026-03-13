美啟動301調查 大陸：被指產能過剩 偽命題

美國總統川普預計三月底訪問北京的前夕，美國貿易代表署在十一日宣布啟動新一輪三○一調查，中國大陸被列為調查對象，汽車、太陽能等多個產業被點名產能過剩，而可能導致新關稅。大陸外交部發言人郭嘉昆昨天強調，「所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄」。

郭嘉昆昨天在例行記者會上表示，中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫、明確的，反對各種形式的單邊關稅措施。「關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應該在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題」。

中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣昨天在台北一場座談會上向本報分析，這一波遭調查的十六個國家，就是對美貿易逆差最大的國家，所以不可能跳過中國大陸，但將大陸列入調查其實是多餘的，目的是在川習會之前施壓中方，增加談判籌碼。

王國臣解釋，美國去年十月就已對大陸啟動一次三○一調查，檢視大陸是否履行中美二○二○年簽署的第一階段貿易協議，這項調查一旦完成，「美國要（對大陸）加多少（關稅）就加多少，範圍也沒有限制」。因此他認為，這次將大陸列入調查對象的目的是在川習會前累積「相罵本」，「畢竟一個三○一調查就可以無限制加徵關稅，兩個三○一調查就是來施壓中國」。