美啟動301調查 大陸：被指產能過剩 偽命題

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導

美國總統川普預計三月底訪問北京的前夕，美國貿易代表署在十一日宣布啟動新一輪三○一調查，中國大陸被列為調查對象，汽車、太陽能等多個產業被點名產能過剩，而可能導致新關稅。大陸外交部發言人郭嘉昆昨天強調，「所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄」。

郭嘉昆昨天在例行記者會上表示，中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫、明確的，反對各種形式的單邊關稅措施。「關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應該在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題」。

中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣昨天在台北一場座談會上向本報分析，這一波遭調查的十六個國家，就是對美貿易逆差最大的國家，所以不可能跳過中國大陸，但將大陸列入調查其實是多餘的，目的是在川習會之前施壓中方，增加談判籌碼。

王國臣解釋，美國去年十月就已對大陸啟動一次三○一調查，檢視大陸是否履行中美二○二○年簽署的第一階段貿易協議，這項調查一旦完成，「美國要（對大陸）加多少（關稅）就加多少，範圍也沒有限制」。因此他認為，這次將大陸列入調查對象的目的是在川習會前累積「相罵本」，「畢竟一個三○一調查就可以無限制加徵關稅，兩個三○一調查就是來施壓中國」。

川普 關稅 對等關稅 中共

觀察站／台美貿易順差顯著 台灣301風險高 要繫好安全帶

全球企業正面臨新一輪的不確定風險，一是啟動三○一貿易調查，二是戰爭引發的通膨，這兩隻黑天鵝都是美國總統川普放出來的。

學者：301條款可限制進口 懲罰關稅無上限

美國宣布將依三○一條款對包括台灣在內的多個貿易夥伴展開調查，按照經驗，三○一條款從啟動調查到最終公布結果，通常至少需要半年以上的時間，學者認為，這半年之內，全球是否出現其他變化，具有高度不確定性，建議政府在未來的談判過程中，應爭取確保相關條件不低於既有協議內容。

301調查 施俊吉：美若不留餘地 有協定又奈何

美國對台灣等十六個國家祭出三○一調查，行政院前副院長施俊吉表示，三○一條款的法律條文，地位碾壓台美對等貿易協定（ＡＲＴ），若美國不留餘地，有協定又奈何？在野立委認為，民進黨抱緊大腿也沒被放一馬，呼籲賴政府不能拿ＡＲＴ當迴避因應之道。

美啟動301調查 戰事關稅夾擊 少見混亂 業者無言

美國重啟三○一條款貿易調查，台列調查名單，雖然美方點名台灣調查焦點鎖定晶片和相關電子產品，不過，由於三○一條款條款多針對產能過剩國家及產業，台灣半導體產業長期以來是美國晶片廠主要後盾，業者預料，遭列懲處的可能性不高。

美啟動301調查 大陸：被指產能過剩 偽命題

美國總統川普預計三月底訪問北京的前夕，美國貿易代表署在十一日宣布啟動新一輪三○一調查，中國大陸被列為調查對象，汽車、太陽能等多個產業被點名產能過剩，而可能導致新關稅。大陸外交部發言人郭嘉昆昨天強調，「所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄」。

美啟動301調查 歐盟：違去年協議結果 不接受

美國十一日宣布對貿易夥伴啟動三○一條款調查，歐盟也在其列，歐洲議會貿易委員會主席朗吉表示，將密切關注調查動向，任何違背去年美歐貿易協議的結果，都不會接受。

