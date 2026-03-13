美啟動301調查 戰事關稅夾擊 少見混亂 業者無言

美國重啟三○一條款貿易調查，台列調查名單，雖然美方點名台灣調查焦點鎖定晶片和相關電子產品，不過，由於三○一條款條款多針對產能過剩國家及產業，台灣半導體產業長期以來是美國晶片廠主要後盾，業者預料，遭列懲處的可能性不高。

半導體業者表示，長期以來，台灣都是全球半導體先進製程最主要提供者，台積電去年第四季全球晶圓代工市占率突破七成，在ＡＩ晶片需求強勁的帶動下，產能供不應求，並沒有產能過剩問題。

最有可能受影響的是半導體成熟製程，但台灣並非成熟製程過度擴充的始作俑者。過去幾年，中國大陸過度擴充成熟製程，致使產能利用率偏低，直到最近ＡＩ相關需求帶動才回升，並不擔心會列入三○一條款懲處名單。

半導體業界坦言，美祭出三○一條款此舉「並不理想」，但事涉整個產業鏈，橫跨晶片設計、晶圓製造與封測、設備等，廠商寄望政府層級出面協調。

國內工具機大廠直言，關稅加上三○一是「屋漏偏逢連夜雨」，而美伊戰爭帶動原物料上漲衝擊更大。

工具機領導廠商、台中精機董事長黃明和說，台美關稅一直在變，迄今仍是混亂不確定的狀態，客戶下單更不穩定；現在中東荷莫茲海峽被封鎖，船運只能繞道紅海，船運、空運價格都在漲，戰爭不知何時結束，是歷來少見的混亂時期。

「已經不知該怎麼說了。」巨型車床龍頭廠商三鋒機器總經理郭璦玫說，這一年來一日多變，實在不能隨美國起舞，業者只能分散市場、加強競爭力；現在最嚴重的不是關稅，而是美伊戰事已帶動物價上漲，例如銅價已上漲，馬達、變壓器和電線、電纜都會用到銅，原物料上漲給業者一記重拳，盼政府帶頭平抑物價。

台南市和順工業區廠商聯誼會理事長陳文祥表示，台灣出口美國貨物多採海運，運輸期需要四十至五十天，產線須提前規畫，一旦政策不確定性高，客戶下單就會趨於謹慎；目前相關資訊仍不明朗，多數企業採觀望態度。

台南橡塑膠產業超過一千五百家、年產值逾六百億元，屬於重要產業聚落。他表示，目前美國線訂單需求強勁，汽車零件廠商仍在加班趕工，「影響性還看不出來」，在政策尚未明朗之前，多數廠商維持既有生產與接單節奏，觀察後續發展再因應。