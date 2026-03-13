301調查 施俊吉：美若不留餘地 有協定又奈何

美國對台灣等十六個國家祭出三○一調查，行政院前副院長施俊吉表示，三○一條款的法律條文，地位碾壓台美對等貿易協定（ＡＲＴ），若美國不留餘地，有協定又奈何？在野立委認為，民進黨抱緊大腿也沒被放一馬，呼籲賴政府不能拿ＡＲＴ當迴避因應之道。

行政院昨表示，ＡＲＴ中對三○一調查議題早有共識，相信調查後ＡＲＴ所取得的相對優勢和最佳待遇結果不會打折扣。

施俊吉質疑，ＡＲＴ僅是美國的行政協定，並非參院批准的正式條約，而三○一是「一九七四年貿易法」的法律條文，地位碾壓ＡＲＴ；美國如果不留餘地，有ＡＲＴ又奈何？

國民黨立委賴士葆說，三○一是針對不公平貿易，台灣都讓美國予取予求了還是被開刀，民進黨政府讓人覺得不堪，一味抱緊大腿，但美國沒有因此放你一馬。

民眾黨立委洪毓祥表示，此事不能輕忽，美國三○一調查雖然不是立即制裁，但是代表我國被放進高風險審查名單，美方官方文件直接點名，他們關注台灣對美順差擴大，還有半導體、電子、資訊科技及機械等產業的結構性過剩產能問題。

民進黨立委陳冠廷說，這是川普政府重建關稅法律基礎的系統性動作，台灣應善用先前ＡＲＴ奠定的有利基礎，積極說明台灣產業結構特殊性。