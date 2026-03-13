聽新聞
學者：301條款可限制進口 懲罰關稅無上限

聯合報／ 記者藍鈞達陳儷方／台北報導

美國宣布將依三○一條款對包括台灣在內的多個貿易夥伴展開調查，按照經驗，三○一條款從啟動調查到最終公布結果，通常至少需要半年以上的時間，學者認為，這半年之內，全球是否出現其他變化，具有高度不確定性，建議政府在未來的談判過程中，應爭取確保相關條件不低於既有協議內容。

三○一條款是美國「一九七四年貿易法」中具代表性的貿易制裁工具之一，授權美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）調查外國政府是否採取產業補貼、技術轉移、智慧財產權侵害或市場准入限制等不公平貿易行為。一旦調查認定相關措施損害美國企業利益，美國政府可採取報復性措施，包括加徵關稅、限制進口甚至其他貿易制裁，且懲罰性關稅沒有上限。

中華經濟研究院區域發展中心主任劉大年表示，過去一提到美國的「三○一條款」，各國往往聞之色變，美國可藉此指控貿易夥伴侵害其權益，並要求對方進行調整，否則就採取報復措施，最典型的例子就是二○一七年美國對中國展開三○一調查，並在二○一八年開始對中國商品加徵關稅，最終引發中美貿易戰。

中央大學經濟系教授吳大任指出，川普祭出三○一條款主要是為了彌補先前對等關稅遭法院判定違憲後的政策空缺，他認為，政府未來在談判過程中應爭取確保相關條件不低於既有協議內容。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，台灣對美貿易順差去年約一千五百億美元，已觸動美方關注。其中先進製程仍是供不應求的買方市場，加上台廠正積極赴美設廠，短期內仍有屏障；但成熟製程在全球擴產與稼動率回升下，較易被定性為「結構性產能過剩」，一旦調查認定存在補貼或傾銷行為，美可能祭出懲罰性關稅，對台廠成本優勢與供應鏈布局造成衝擊。

川普 關稅 對等關稅

