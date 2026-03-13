觀察站／台美貿易順差顯著 台灣301風險高 要繫好安全帶

全球企業正面臨新一輪的不確定風險，一是啟動三○一貿易調查，二是戰爭引發的通膨，這兩隻黑天鵝都是美國總統川普放出來的。

美國對等關稅在司法部門受挫後，華府迅速轉向，立刻祭出一二二條款，對全球進口到美國的商品一律加課百分之十關稅，自二月廿四日生效；接著三月十一日宣布啟動三○一條款調查機制。對企業而言，這意味著原本以為即將告一段落的關稅不確定性，再度回到原點。

部分看法認為，川普啟動三○一調查，應該是技術性調整，讓各國關稅待遇回到對等關稅失效之前的狀態，同時向貿易夥伴釋出訊號：既有協議必須維持，不會因法院裁決而全部變動，「一個都不准跑」。

然而，三○一條款從來不是溫和工具，而是美國貿易政策中的重型武器。一旦調查啟動，可能不只是關稅調整，也不排除成為重新談判的槓桿。美方文件中除了提出產能過剩問題，還特別提到顯著貿易順差。

不是台灣愛自己對號入座，但台美之間確實存在顯著貿易順差。受人工智慧（ＡＩ）伺服器與半導體需求帶動，二○二五年台灣對美貿易順差爆發性成長，約一千五百億美元，創歷史新高，比二○二四年成長一倍，預估二○二六年甚至可能挑戰二千億美元。因此，川普是否將三○一大刀砍向台灣，值得執政者高度關注。

根據日本經驗，美國自一九七六年起對日本發動多次三○一調查，要求日本解決美國產品市場准入問題，並開放農產品等多個市場。中國則在二○一七年遭美國啟動三○一調查，二○一八年七月部分中國大陸商品被徵收百分之廿五關稅，中國反制，美中貿易戰由此開打。

夾在中間的企業，生意難做。川普政府又對外展開新一輪威脅，使不確定因素才剛底定，又重新回到不確定。另一方面，中東戰火將屆兩周，國際油價從七十美元一度飆升至一百二十美元，戰爭通膨壓力已浮現於生產端。一旦消費者通膨升溫，貨幣政策轉趨緊縮，將進一步加大企業經營的資金壓力。

在全球經濟風險疊加下，企業面臨的不確定性仍在擴張。三○一調查可能不僅是技術性調整，而是美國施壓與重新談判的工具；同時，地緣政治與能源價格波動，加劇經營壓力。對台灣而言，關注貿易順差及美國政策動向，做好風險因應，無可迴避也無法當鴕鳥，得繫好安全帶了。