再祭關稅？美對貿易夥伴301調查

聯合報／ 記者陳熙文黃婉婷／連線報導
美國重啟三○一條款貿易調查，台灣調查焦點鎖定晶片和相關電子產品 。圖為清華實驗室內學生學習製作半導體晶片。本報資料照片
美國重啟三○一條款貿易調查，台灣調查焦點鎖定晶片和相關電子產品 。圖為清華實驗室內學生學習製作半導體晶片。本報資料照片

美國十一日宣布，對台灣、中國、歐盟、印度、南韓、日本等貿易夥伴進行三○一條款調查。美國貿易代表葛里爾表示，受調查的國家多數已與美國達成貿易協議，但兩者要分開來看，如果三○一調查最後要祭出關稅，一切會綜合考量。

行政院表示，美方公布三○一調查前已先知會我方，台灣已經取得相對比較有利的地位。

美國貿易代表署十一日基於美國「一九七四年貿易法案」的三○一條款中的授權，針對其他國家有產能過剩問題展開調查，最後依據調查結果，可能會祭出關稅。

葛里爾表示，美國很多貿易夥伴發展出和國內、全球需求脫鉤的產能，導致過度生產、閒置產能和長期貿易順差，尤其集中在製造業。

美國將針對中國、歐盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、南韓、越南、台灣、孟加拉、墨西哥、日本和印度共十六個經濟體進行調查。

葛里爾說，根據調查分析結果，美國的回應有可能是祭出關稅，也可能是其他的回應方式，也不排除未來與各國進入談判的可能。

含與美達貿易協議國家

至於其中有很多國家已經與美國達成貿易協議，葛里爾表示，兩者要分開來看，這些國家透過貿易協議，同意會移除關稅或非關稅壁壘，以換取美國對他們課徵附加關稅的稅率。

葛里爾還說，部分國家的二三二關稅也獲得調整。

葛里爾表示，在這些國家和美國總統川普都想要維持貿易協議之下，將等到三○一調查結束，若祭出關稅，一切都會綜合考量，包括各國做出的承諾，以及各國的執行狀況。

美公布調查前已知會台

對此，行政院副院長鄭麗君昨上午舉行會議因應，她在會後表示，三○一調查如同政府所掌握，是美方因應最高法院判決，繼一二二條款暫時性關稅措施後，作為重建制度性關稅措施的替代性法律途徑；我方談判團隊持續透過視訊及其他管道與美方保持密切聯繫，美方公布三○一調查前，也已經先行知會台灣。

鄭麗君說，前階段談判成果將是我方面對後續關稅措施最有利基礎，無論美方後續關稅政策法律工具如何變動，我方目標是在既有談判成果基礎上，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

鄭麗君指出，當美方完成調查時，屆時所有因素都會被納入考量，各國所做的承諾及執行情況也會被考慮，美方只需將這些因素與三○一條款程序的各項要求進行對應即可。

鄭麗君強調，三○一條款可能納入調查的多項議題，在台美貿易協定中已有共識。相信調查過程後，將可充分反映先前的談判成果。

卓揆稱處相對有利地位

行政院長卓榮泰說，努力會留下美麗足跡，過去談判已達到一定成果，美方會把台美對等貿易協定作為未來三○一調查對應的一些條件跟基礎，台灣已經取得相對比較有利的地位。

至於台灣未來是否參與三○一調查過程的公聽會等程序，經貿辦執秘徐崇欽說，就台灣判斷，美方為避免法律基礎不再受到相關利害關係人的挑戰，都會遵守程序，至於台灣會做何反應，將持續與美方保持聯繫。

川普 關稅 對等關稅

美國啟動301調查 鄭麗君強調「確保我國相對優勢」

美啟動301調查 卓揆：以 ART 為基礎守住我國整體利益及產業發展

卓榮泰：台美ART應對301調查 我方已取得相對有利地位

美對台灣等國啟動301調查 政院：ART待遇不打折

觀察站／台美貿易順差顯著 台灣301風險高 要繫好安全帶

全球企業正面臨新一輪的不確定風險，一是啟動三○一貿易調查，二是戰爭引發的通膨，這兩隻黑天鵝都是美國總統川普放出來的。

學者：301條款可限制進口 懲罰關稅無上限

美國宣布將依三○一條款對包括台灣在內的多個貿易夥伴展開調查，按照經驗，三○一條款從啟動調查到最終公布結果，通常至少需要半年以上的時間，學者認為，這半年之內，全球是否出現其他變化，具有高度不確定性，建議政府在未來的談判過程中，應爭取確保相關條件不低於既有協議內容。

301調查 施俊吉：美若不留餘地 有協定又奈何

美國對台灣等十六個國家祭出三○一調查，行政院前副院長施俊吉表示，三○一條款的法律條文，地位碾壓台美對等貿易協定（ＡＲＴ），若美國不留餘地，有協定又奈何？在野立委認為，民進黨抱緊大腿也沒被放一馬，呼籲賴政府不能拿ＡＲＴ當迴避因應之道。

美啟動301調查 戰事關稅夾擊 少見混亂 業者無言

美國重啟三○一條款貿易調查，台列調查名單，雖然美方點名台灣調查焦點鎖定晶片和相關電子產品，不過，由於三○一條款條款多針對產能過剩國家及產業，台灣半導體產業長期以來是美國晶片廠主要後盾，業者預料，遭列懲處的可能性不高。

美啟動301調查 大陸：被指產能過剩 偽命題

美國總統川普預計三月底訪問北京的前夕，美國貿易代表署在十一日宣布啟動新一輪三○一調查，中國大陸被列為調查對象，汽車、太陽能等多個產業被點名產能過剩，而可能導致新關稅。大陸外交部發言人郭嘉昆昨天強調，「所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄」。

美啟動301調查 歐盟：違去年協議結果 不接受

美國十一日宣布對貿易夥伴啟動三○一條款調查，歐盟也在其列，歐洲議會貿易委員會主席朗吉表示，將密切關注調查動向，任何違背去年美歐貿易協議的結果，都不會接受。

