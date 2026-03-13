美301調查 台灣入列 政院：有信心充分反映先前談判成果

美國貿易代表葛里爾11日宣布，將根據貿易法第301條款，針對台灣在內共16個經濟體疑似產能過剩問題，展開調查，被視為美國為開徵新關稅鋪路。

行政院昨（12）日表示，美方公布301調查前已知會我方，我方充分掌握。301調查多項議題已在台美對等貿易協定（ART）中取得共識，有信心在調查過程後，其結果將充分反映先前談判成果，並確保我國取得的相對優勢與最佳待遇不打折扣。

美國啟動301調查

川普政府援引301條款展開首波調查，指很多主要貿易夥伴發展出與市場和國內或全球需求脫鉤的產能，導致過度生產、閒置產能和長期貿易順差，尤其集中在製造業。

葛里爾表示，美國將針對中國大陸、歐盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、南韓、越南、台灣、孟加拉、墨西哥、日本和印度等16個經濟體展開調查。美國主要貿易夥伴除加拿大外，全數在列。

此外川普政府最快於12日展開另項調查，主要針對涉及強迫勞動的進口禁令，涵蓋至少60個經濟體。葛里爾也說，預計後續還會有其他調查。雖未指明受影響產業或國家，但暗示可能針對數位服務稅、藥品定價及其他關切事項鎖定特定國家。

受調查國家多數已與美國達成貿易協定，但葛里爾表示，兩者要分開來看，他與各國聯繫，各國都表達希望維持貿易協定意願；葛里爾說，301調查結果可能是課關稅，而貿易協定中已處理到很多301調查所關注的議題，一切會綜合考量，包括各國承諾及執行狀況，未來也不排除與各國進入談判的可能性。

行政院副院長鄭麗君表示，台美談判團隊先前已透過視訊會議及其他管道，保持密切聯繫，雙方均表達希望鞏固既有談判成果，不論是ART或台美投資合作備忘錄（MOU）。

半導體業者表示，此次301調查鎖定產能過剩問題，但台灣長期扮演全球半導體先進製程最主要提供者，近年AI蓬勃發展，對台灣依賴有增無減，相關產能供不應求，並無產能過剩問題。

美國貿易代表署已排定緊湊調查時程，將於5月5日舉行公聽會，目標在7月24日臨時關稅到期前，向川普總統提交行動方案。

就在川普與中國大陸國家主席習近平即將舉行高峰會前幾周，發動新的貿易調查恐將激化和北京的緊張關鍵。（編譯劉忠勇、陳律安、記者余弦妙、陳熙文、簡永祥）