快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

美國下一波貿易調查…盯強迫勞動議題

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導

美國下一波貿易調查將鎖定「強迫勞動議題」，行政院、勞動部昨（12）日表示，台美雙方在對等貿易協定（ART）當中對於301條款多項議題已有共識，包括強迫勞動，勞動部已發布參考指引，並將修正《就業服務法》，將與美方密切聯繫，以做最好因應。

行政院指出，繼122條款暫時性關稅措施後，301調查是美方因應最高法院判決重建制度性關稅措施的替代性法律途徑，我方談判團隊已持續透過視訊及其他管道與美方保持密切聯繫。

台美ART已完成簽署，當中也包含處理強迫勞動議題。勞動部日前發布「企業防制強迫勞動參考指引」，並開始廣泛宣傳及輔導製造業等相關廠商，今年規劃至少35場次，將視情形增辦。

另外勞動部表示，有關《就業服務法》中，禁止留置勞工相關重要證件避免強迫勞動條文，目前行政院正在審查中，將與台美ART一起送立院審查。

經濟部長龔明鑫昨日表示，勞動部日前已發布避免強迫勞動指引，經濟部將配合，協助國內業者釐清相關樣態，理解指引內容。

巨大公司去年9月因強迫勞動問題，遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令，相關議題受到企業關注。勞動部日前發布防制強迫勞動參考指引，列出11項強迫勞動指標，讓企業可檢視相關指標，降低營運風險。

11項指標包含濫用弱勢處境、欺騙、行動限制、孤立、人身暴力及性暴力、恐嚇及威脅、扣留身分文件、扣發薪資、抵債勞務、苛刻的工作及生活條件、超時加班。

川普 關稅 對等關稅

延伸閱讀

美啟動337調查 經長：已與涉案台廠聯繫提供協助

美國啟動301貿易調查…龔明鑫：涉台美貿易談判 由政院說明

卓榮泰：台美ART應對301調查 我方已取得相對有利地位

美祭301調查台灣有底氣？政院：美方事前知會我方早有掌握

相關新聞

再祭關稅？ 美對貿易夥伴301調查

美國十一日宣布，對台灣、中國、歐盟、印度、南韓、日本等貿易夥伴進行三○一條款調查。美國貿易代表葛里爾表示，受調查的國家多數已與美國達成貿易協議，但兩者要分開來看，如果三○一調查最後要祭出關稅，一切會綜合考量。

觀察站／台美貿易順差顯著…台灣301風險高 要繫好安全帶

全球企業正面臨新一輪的不確定風險，一是啟動三○一貿易調查，二是戰爭引發的通膨，這兩隻黑天鵝都是美國總統川普放出來的。

美301調查點名16國 圖解台灣哪些領域被盯上

美國11日宣布，對台灣、中國、歐盟、印度、南韓、日本等貿易夥伴進行301條款調查。美國貿易代表署基於「1974年貿易法案」的301條款中的授權，針對其他國家有產能過剩問題展開調查，依據調查結果可能祭出關稅。

美中代表巴黎會面 葛里爾：持續在美中之間尋求公平和穩定

美國貿易代表署12日宣布，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將同美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於15日至16日前往法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；葛里爾表示，美方將持續在美中關係中尋求公平和穩定。

美301調查 台灣入列 政院：有信心充分反映先前談判成果

美國貿易代表葛里爾11日宣布，將根據貿易法第301條款，針對台灣在內共16個經濟體疑似產能過剩問題，展開調查，被視為美國為開徵新關稅鋪路。

美國下一波貿易調查…盯強迫勞動議題

美國下一波貿易調查將鎖定「強迫勞動議題」，行政院、勞動部昨（12）日表示，台美雙方在對等貿易協定（ART）當中對於301條款多項議題已有共識，包括強迫勞動，勞動部已發布參考指引，並將修正《就業服務法》，將與美方密切聯繫，以做最好因應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。