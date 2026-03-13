美國下一波貿易調查…盯強迫勞動議題

美國下一波貿易調查將鎖定「強迫勞動議題」，行政院、勞動部昨（12）日表示，台美雙方在對等貿易協定（ART）當中對於301條款多項議題已有共識，包括強迫勞動，勞動部已發布參考指引，並將修正《就業服務法》，將與美方密切聯繫，以做最好因應。

行政院指出，繼122條款暫時性關稅措施後，301調查是美方因應最高法院判決重建制度性關稅措施的替代性法律途徑，我方談判團隊已持續透過視訊及其他管道與美方保持密切聯繫。

台美ART已完成簽署，當中也包含處理強迫勞動議題。勞動部日前發布「企業防制強迫勞動參考指引」，並開始廣泛宣傳及輔導製造業等相關廠商，今年規劃至少35場次，將視情形增辦。

另外勞動部表示，有關《就業服務法》中，禁止留置勞工相關重要證件避免強迫勞動條文，目前行政院正在審查中，將與台美ART一起送立院審查。

經濟部長龔明鑫昨日表示，勞動部日前已發布避免強迫勞動指引，經濟部將配合，協助國內業者釐清相關樣態，理解指引內容。

巨大公司去年9月因強迫勞動問題，遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令，相關議題受到企業關注。勞動部日前發布防制強迫勞動參考指引，列出11項強迫勞動指標，讓企業可檢視相關指標，降低營運風險。

11項指標包含濫用弱勢處境、欺騙、行動限制、孤立、人身暴力及性暴力、恐嚇及威脅、扣留身分文件、扣發薪資、抵債勞務、苛刻的工作及生活條件、超時加班。