美啟動301條款調查 歐盟強調視情況適度回應

中央社／ 布魯塞爾12日專電
美國宣布將啟動301條款調查，調查對象包含歐盟。歐盟執委會發言人吉爾（Olof Gill）表示，若美國做出任何違反去年雙方達成的貿易協議行為，歐盟會做出適度且堅定的回應。 圖為歐盟旗幟。(路透資料照)
美國宣布將啟動301條款調查，調查對象包含歐盟。歐盟執委會發言人吉爾（Olof Gill）表示，若美國做出任何違反去年雙方達成的貿易協議行為，歐盟會做出適度且堅定的回應。

美國宣布對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴啟動301條款調查，將檢視這些經濟體的製造業結構性產能過剩，以及生產相關做法與政策。調查完成後，美國貿易代表署將做出結論，在必要時提出因應措施，可能包括徵收關稅、收取服務費、進行談判或其他相關措施。

歐盟執委會發言人吉爾12日中午在例行記者會中表示，已經收到美國貿易代表署（USTR）啟動301條款調查的通知。

他說，歐盟同樣關心結構性的產能過剩問題，然而造成產能過剩的來源並不在歐洲。歐盟是一個由市場驅動的經濟體，擁有開放的市場與透明的政策，歐盟並不認為自己造成產能過剩，反而是解決全球市場扭曲的合作夥伴。

他指出，歐盟執委會將仔細審視這次的調查細節，也準備與美方進行建設性的接觸，確保歐盟的利益受到完整保護。

吉爾重申，站在歐盟的角度，期待美國能完全履行去年在「歐美聯合聲明」中所做的承諾。目前尚未有任何跡象顯示美國政府意圖偏離這些承諾。因此，歐盟將進一步要求美方說明，這項301條款調查與既有聯合聲明框架之間的影響。若有任何違反聯合聲明承諾的行為，歐盟執委會將做出適度且堅定的回應。

