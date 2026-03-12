快訊

南韓國會終於通過對美投資法案 美方卻啟動了301調查…再添不確定性

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓國會12日終於通過對美投資法案，但美方稍早已啟動301調查，為前景添變數。 美聯社
南韓國會12日在跨黨派支持下，通過特別法案，以落實對美國投資3,500億美元的承諾，距執政的共同民主黨推出該法案已相隔三個月之久，不過，美國貿易代表署（USTR）稍早已針對南韓等貿易夥伴，啟動新一輪301條款調查，為貿易前景添變數。

該特別法案旨在落實去年11月韓美簽署的貿易協議，根據該協議，南韓承諾向美國戰略產業投資2,000億美元，並在造船相關領域投入1,500億美元，以換取更優惠的關稅待遇。南韓政府也將依此法出資，成立「韓美戰略投資公司」，負責監督在美國進行的大型投資，涵蓋半導體、能源基礎設施及造船合作等領域。

不過，美國貿易代表葛里爾11日宣布，將依據《貿易法》第301條，對包括南韓在內的十多個主要經濟體展開調查，使兩國貿易前景再添不確定性。

對此南韓產業通商資源部長官金正官向國會委員會表示，美方的調查在預期範圍內。

美國的最新行動，很可能只是多項大規模貿易調查的開端，為關稅回到原先水準鋪路。川普政府正尋找方法，以取代已遭最高法院推翻的關稅措施。

貿易協議 川普 關稅 對等關稅 南韓 美國

相關新聞

早已預料美啟動301調查 歐盟籲遵守雙方已達成貿易協議

美國今天宣布將啟動301條款調查，歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）表示，將密切關注調查動向，不會接受...

美301調查鎖定台灣2領域！這國暫躲過 預告再查60國強迫勞動

彭博資訊報導，美國貿易代表署11日宣布依據「1974年貿易法」第301條款，針對16個貿易國家產能過剩問題展開調查，台灣的半導體晶片與電子產品被點名。另一方面，川普政府預計最快美東時間12日再啟動另一項獨立調查，鎖定至少60國涉及強迫勞動產品進口問題。

川普為重建關稅壁壘啟動301調查產能過剩 台灣等十多國列首波名單

川普政府啟動第一波全面性貿易調查，為開徵新關稅鋪路，替代先前遭美國最高法院廢除的全面性對等關稅。美國貿易代表葛里爾周三宣布，將根據貿易法第301條款，針對台灣在內十幾個主要經濟體疑似產能過剩的問題展開調查。

台簽貿易協議也被301調查 美貿易代表：若祭關稅會綜合考量

美國貿易代表署11日基於美國「1974年貿易法案」的301條款中的授權，針對其他國家有產能過剩的問題展開調查，最後依據調查結果可能會祭出關稅；美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）指出，調查的國家包括中國、歐盟、印度、南韓、日本和台灣等。

台灣被納入！ 美貿易代表署宣布 對16國展開301調查

美國貿易代表署11日基於美國「1974年貿易法案」的301條款中的授權，針對其他國家有產能過剩的問題展開調查，最後依據調查結果可能會祭出關稅；美國貿易代表署指出，調查的國家包括中國、歐盟、印度、南韓、日本和台灣等16個國家。

