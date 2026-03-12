南韓國會終於通過對美投資法案 美方卻啟動了301調查…再添不確定性

南韓國會12日在跨黨派支持下，通過特別法案，以落實對美國投資3,500億美元的承諾，距執政的共同民主黨推出該法案已相隔三個月之久，不過，美國貿易代表署（USTR）稍早已針對南韓等貿易夥伴，啟動新一輪301條款調查，為貿易前景添變數。

該特別法案旨在落實去年11月韓美簽署的貿易協議，根據該協議，南韓承諾向美國戰略產業投資2,000億美元，並在造船相關領域投入1,500億美元，以換取更優惠的關稅待遇。南韓政府也將依此法出資，成立「韓美戰略投資公司」，負責監督在美國進行的大型投資，涵蓋半導體、能源基礎設施及造船合作等領域。

不過，美國貿易代表葛里爾11日宣布，將依據《貿易法》第301條，對包括南韓在內的十多個主要經濟體展開調查，使兩國貿易前景再添不確定性。

對此南韓產業通商資源部長官金正官向國會委員會表示，美方的調查在預期範圍內。

美國的最新行動，很可能只是多項大規模貿易調查的開端，為關稅回到原先水準鋪路。川普政府正尋找方法，以取代已遭最高法院推翻的關稅措施。