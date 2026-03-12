早已預料美啟動301調查 歐盟籲遵守雙方已達成貿易協議

美國今天宣布將啟動301條款調查，歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）表示，將密切關注調查動向，不會接受任何違背去年歐美在蘇格蘭登拜里達成協議的結果。

美國宣布對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴啟動301條款調查，將檢視這些經濟體的製造業結構性產能過剩，以及生產相關做法與政策。調查完成後，美國貿易代表署將做出結論，在必要時提出因應措施，可能包括徵收關稅、收取服務費、進行談判或其他相關措施。

對於這一次的調查，朗吉在個人社群平台X發文指出，早已預料美國會啟動301條款調查，但即便如此，仍然有不確定性。而且，美國政府至今仍未做出明確承諾，表示會遵守去年歐盟與美國在蘇格蘭登拜里（Turnberry）達成的貿易協議。

朗吉說，誰都不能保證最終是否會演變為對歐盟徵收更高關稅，歐盟需要的是明確的答案。

他強調，歐盟希望看到美國採取具體行動，將包括機械、農業技術及重要工業產品等衍生品的關稅，從50%調降至當初協議的15%。

朗吉重申，歐盟是開放且值得信賴、遵守規則的夥伴。會密切關注調查的走向，但任何實質上違反「登拜里協議」的結果，都是無法接受的。