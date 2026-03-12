快訊

韓國對美投資特別法 3個半月完成立法

中央社／ 記者楊啟芳首爾12日專電

作為韓國對美關稅談判後續措施的「韓美戰略投資管理特別法」（對美投資特別法），今天下午在國會全體會議上經朝野協議通過，共同民主黨提出特別法案後約3個半月完成立法。

根據韓聯社報導，共同民主黨於去年11月26日提出對美投資特別法，當時韓美協議，只要韓國國會提出相關投資法案，美方對韓國汽車及零組件的關稅下調將可追溯適用至該月1日，因此最終以去年11月1日為基準適用降低後的關稅。

不過美國總統川普在今年1月以韓國國會尚未通過法案為由，表明將重新提高關稅，使局勢急劇變化。韓國朝野為加快立法速度成立特別委員會，特委會經過1個月討論後，於9日一致通過該特別法案，並在今天國會全體會議中通過。

這距離去年11月韓美兩國簽署總額3500億美元的戰略投資諒解備忘錄（MOU），以及共同民主黨提出特別法案僅約3個半月。對美投資特別法內容包括成立「韓美戰略投資公司」，以推動3500億美元規模的對美投資。

其中1500億美元將投資於造船產業，另外2000億美元將投資於促進兩國經濟與國家安保利益領域。「韓美戰略投資公司」資本額為2兆韓元，由政府全額出資，出資時機與方式將由總統令規定。公司社長任期為3年，須具備金融或戰略產業領域10年以上工作經驗。

川普 關稅 對等關稅 韓國

