美國啟動301調查 韓青瓦台：將積極與美方協商

中央社／ 首爾12日專電

對於美國今天宣布將進行301條款調查，韓國青瓦台方面表示，將積極與美方協商，確保先前韓美關稅協議所達成的利益平衡不被破壞、且韓國不會較其他主要國家受到不利待遇。

美國今天宣布對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查，將檢視這些經濟體的製造業結構性產能過剩及生產相關做法與政策。調查完成後，美國貿易代表署將做出結論，在必要時提出因應措施，可能包括徵收關稅、收取服務費、進行談判或其他相關措施。

根據韓聯社報導，韓國青瓦台方面對此事表示，「將積極與美方協商」。青瓦台相關人士表示，美方在互惠關稅被判違法後，立場是透過「貿易法」第301條恢復既有關稅。青瓦台指出，「政府將協商確保先前韓美關稅協議所達成的利益平衡不被破壞，並確保韓國不會相較其他主要國家受到不利待遇。」

報導指出，美國貿易代表署（USTR）宣布啟動依據「貿易法」第301條的調查時表示，韓國透過規模龐大且持續的貿易順差，顯示出存在結構性的產能過剩與過度生產；並指出韓國主要透過電子設備、汽車及汽車零件、機械、鋼鐵以及船舶等產品出口維持貿易順差。

美國貿易代表署也表示，韓國對美國的商品與服務貿易順差在2024年增加至560億美元；從2024年第3季到去年第2季的4個季度期間，對美商品與服務順差大致維持在約490億美元。美國貿易代表署也指稱，「韓國政府也已承認石油化學產業需要削減產能。」

