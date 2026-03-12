川普為重建關稅壁壘啟動301調查產能過剩 台灣等十多國列首波名單

川普政府啟動第一波全面性貿易調查，為開徵新關稅鋪路，替代先前遭美國最高法院廢除的全面性對等關稅。美國貿易代表葛里爾周三宣布，將根據貿易法第301條款，針對台灣在內十幾個主要經濟體疑似產能過剩的問題展開調查。

這類調查通常需耗時數月才能完成，也是美國總統川普對被認定採取不公平貿易行為的特定國家，單方面徵收進口關稅的必要程序。美國主要最大的貿易夥伴除加拿大外全都在列，包括中國大陸、歐盟、墨西哥、印度、日本、南韓以及台灣。

此外，瑞士、挪威、印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南和孟加拉也列入調查名單。

葛里爾在媒體電話簡報中說：「我們認為，主要貿易夥伴所發展出的產能，早已與國內及全球需求的市場機制完全脫鉤。」

此舉代表美國政府正式展開行動，希望在上個月最高法院推翻全球性關稅後，重建關稅壁壘。

就在川普耒中國大陸國家主席習近平即將舉行高峰會前幾周，發動新的貿易調查恐將激化和北京的緊張關鍵。也將矛頭對準墨西哥，也可能損害川普重議第一任期內簽署的《美墨加貿易協定》（USMCA）的談判。

美國貿易代表署（USTR）計劃在針對調查公開徵詢意見後，於 5 月 5 日左右舉行聽證會。之後便可提出包括加徵關稅在內的修正行動。

川普政府最快將於周四另行展開一項調查，針對涉及強迫勞動的進口禁令，調查範圍涵蓋至少 60 個國家。葛里爾表示，預計後續還會有其他調查。他雖未指明受影響的產業或國家，但暗示可能針對數位服務稅、藥品定價及其他關切事項鎖定特定國家。

葛里爾告訴記者：「政策始終如一。工具可能會因法院裁定或其他變數而有所改變，但我們的政策立場不會動搖。」

大法官裁定川普關稅違法後，川普隨即宣布引用另一項法源，徵收為期 150 天的 10% 權宜關稅，同時暗示將根據301 條款及232 條款等不同權限開徵稅項。他隨後表示將把這項臨時基準稅率調升至 15%，不過至今尚未正式實施該增稅計畫。

葛里爾表示，他將尋求在122 條款稅項到期前完成調查，以便讓新稅項能很快替代。

外界普遍認為透過301 條款和232 條款在法律上較站得住腳。川普先前已利用這些條款對汽車、金屬，以及來自中國大陸和巴西的部分進口貨品加徵關稅。