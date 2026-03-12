快訊

台簽貿易協議也被301調查 美貿易代表：若祭關稅會綜合考量

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國貿易代表葛里爾。(路透)
美國貿易代表署11日基於美國「1974年貿易法案」的301條款中的授權，針對其他國家有產能過剩的問題展開調查，最後依據調查結果可能會祭出關稅；美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）指出，調查的國家包括中國、歐盟、印度、南韓、日本和台灣等。

葛里爾表示，受調查的國家多數已與美國達成貿易協議，但表示，兩者要分開來看，如果301調查最後要祭出關稅，一切會綜合考量。

自從聯邦最高法院裁定川普政府的對等關稅政策違法後，川普政府先是援引「1974年貿易法」中的第122條款，針對大多數的全球進口商品課徵10%的臨時附加關稅，為期150天；根據紐約時報報導指出，美國貿易代表署日前也承諾會針對許多貿易議題，包括產能過剩、強迫勞動、針對美國農產品不公平的貿易行為等進行調查。

葛里爾11日宣布援引301條款，針對各國不公平的貿易行為展開調查，指美國很多主要貿易夥伴發展出與市場和國內或全球需求脫鉤的產能，導致過度生產、閒置產能和長期的貿易順差，尤其集中在製造業；葛里爾表示，美國將針對中國、歐盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、南韓、越南、台灣、孟加拉、墨西哥、日本和印度等經濟體進行調查。

葛里爾說，這些國家可能經由經常帳盈餘、與美國的雙邊貿易順差、閒置產能，或者過度生產等原因，展現出產能過剩的跡象；葛里爾說，根據調查分析結果，美國的回應有可能是祭出關稅，也可能是其他的回應方式；葛里爾也不排除未來與各國進入談判的可能。

至於其中有很多國家都已經與美國達成貿易協議，葛里爾表示，兩者要分開來看，指這些國家透過貿易協議同意他們會移除關稅或非關稅壁壘，以換取美國對他們課徵附加關稅的稅率，葛里爾並表示，部分國家的232關稅也獲得調整。

葛里爾指出，那些貿易協議是獨立的，並指出，他與所有簽署貿易協議的國家聯繫，這些國家都表達出希望維持貿易協議的意願；葛里爾說，301調查有可能造成關稅的結果，並稱貿易協議中處理到很多301調查關注的議題。

葛里爾說，在這些國家和美國總統川普都想要維持貿易協議之下，等到301調查結束，若祭出關稅，那一切都會綜合考量，包括各國做出的承諾，以及各國的執行狀況，美國會針對301調查的要求來做調整。

