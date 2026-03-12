快訊

台灣被納入！ 美貿易代表署宣布 對16國展開301調查

日德英呼應國際能源總署擬釋出4億桶儲油 川普警告伊朗移除海峽水雷

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
台美關係示意圖。記者劉學聖／攝影
美國貿易代表署11日基於美國「1974年貿易法案」的301條款中的授權，針對其他國家有產能過剩的問題展開調查，最後依據調查結果可能會祭出關稅；美國貿易代表署指出，調查的國家包括中國、歐盟、印度、南韓、日本和台灣等16個國家。

自從聯邦最高法院裁定川普政府的對等關稅政策違法後，川普政府先是援引「1974年貿易法」中的第122條款，針對大多數的全球進口商品課徵10%的臨時附加關稅，為期150天；根據紐約時報報導指出，美國貿易代表署日前也承諾會針對許多貿易議題，包括產能過剩、強迫勞動、針對美國農產品不公平的貿易行為等進行調查。

美國貿易代表署11日宣布援引301條款，針對各國不公平的貿易行為展開調查，指美國很多主要貿易夥伴發展出與市場和國內或全球需求脫鉤的產能，導致過度生產、閒置產能和長期的貿易順差，尤其集中在製造業；葛里爾表示，美國將針對中國、歐盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、南韓、越南、台灣、孟加拉、墨西哥、日本和印度等經濟體進行調查。

