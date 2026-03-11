韓美關稅談判…南韓對美投資法通過委員會審查 12日全體表決

作為韓美關稅談判後續措施的南韓「對美投資特別法」今天通過國會法制司法委員會審議，若明天在國會全體會議上通過，將為規模3500億美元的對美投資計劃提供法律依據。

根據中央日報報導，國會法制司法委員會今天下午召開全體會議，在12名出席委員中，以11票贊成、1票棄權（國民力量黨議員宋錫俊）表決通過「對美投資特別法」。之前「對美投資特別法」已經在國會對美投資特別委員會中獲朝野一致同意通過。

報導指出，「對美投資特別法」核心內容為落實韓美簽署的對美投資協議（MOU），範圍涵蓋造船與半導體等領域，最快今年上半年成立「韓美戰略投資公司」。不過報導提及，爭議較大的是韓美戰略投資公司規模從原本的500人規模縮減至50人以內，政府規劃的資本額也從3兆韓元下調至2兆韓元。

韓美戰略投資基金的資金籌措方式也在朝野協商中進行調整，原本政府方案中包含企業出資，但這項內容被刪除。最終決定基金來源為包括韓美戰略投資公司出資、受託資產、發行韓美戰略投資債券、政府與金融機構借款等。

另外韓聯社報導，今天投下棄權票的國民力量黨議員宋錫俊，主要是因為對基金財源條款中「其他由總統指定的資金來源」表述提出異議，認為「與租稅法定主義正面衝突」。