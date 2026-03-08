川普關稅怎麼退？被判違法已近1個月 流程依舊一團亂

美國聯邦最高法院二月裁定總統川普援引國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）徵收關稅非法，但未明確說明退款流程。有企業向海關申請退稅但遭拒絕，使更多公司向法院求助。

美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）可望四十五天內完成退款系統，但即使如期完成，能否退款仍有疑問。零售巨頭好市多去年已就ＩＥＥＰＡ關稅問題控告川普政府，但執行長瓦克里斯直言「是否收到退款、退款多少、何時到帳等一概都不知道」。

徵稅期間，企業會向ＣＢＰ提交申報單同時支付預估金額；ＣＢＰ確定稅額後，三一四天會後自動結算該筆申報。企業要申請退稅，可透過「報關後更正」（ＰＳＣ）流程，更正提交給ＣＢＰ的申報，並修改尚未正式結算的申報。不少企業已隨即申請ＰＳＣ，卻遭ＣＢＰ拒絕。

白宮國家經濟會議主席哈塞特六日向美國財經頻道ＣＮＢＣ暗示，就退稅問題，聯邦政府可能不會扮演主動角色，建議小型商家「密切關注大公司就此展開的訴訟」。顯然是想利用曠日持久的訴訟來拖延。

專精貿易訴訟的盛德律師事務所律師墨菲認為，繳納ＩＥＥＰＡ關稅的公司有權獲得退稅，但「退款如何生效及運作卻沒人知道，簡直荒謬」。

美國海關制度規定，進口貨物最初繳納的關稅往往需要三一四天才會最終核定，之後還有九十天退款寬限期；即使法律程序完成，進口商至少仍需數月才能收到退款。除了時間，退稅對象也有爭議，主要涉及退款是否涵蓋所有曾繳納關稅的進口商，或只適用已對政府提告的企業，不少企業困惑是否要加入訴訟才能獲得退稅。