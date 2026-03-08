聽新聞
川普關稅怎麼退？被判違法已近1個月 流程依舊一團亂

聯合報／ 編譯盧炯燊陳韻涵／綜合報導
一名行人走過「美國國際貿易法院」前，法官6日宣布暫緩執行退還川普關稅。新華社
一名行人走過「美國國際貿易法院」前，法官6日宣布暫緩執行退還川普關稅。新華社

美國聯邦最高法院二月裁定總統川普援引國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）徵收關稅非法，但未明確說明退款流程。有企業向海關申請退稅但遭拒絕，使更多公司向法院求助。

美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）可望四十五天內完成退款系統，但即使如期完成，能否退款仍有疑問。零售巨頭好市多去年已就ＩＥＥＰＡ關稅問題控告川普政府，但執行長瓦克里斯直言「是否收到退款、退款多少、何時到帳等一概都不知道」。

徵稅期間，企業會向ＣＢＰ提交申報單同時支付預估金額；ＣＢＰ確定稅額後，三一四天會後自動結算該筆申報。企業要申請退稅，可透過「報關後更正」（ＰＳＣ）流程，更正提交給ＣＢＰ的申報，並修改尚未正式結算的申報。不少企業已隨即申請ＰＳＣ，卻遭ＣＢＰ拒絕。

白宮國家經濟會議主席哈塞特六日向美國財經頻道ＣＮＢＣ暗示，就退稅問題，聯邦政府可能不會扮演主動角色，建議小型商家「密切關注大公司就此展開的訴訟」。顯然是想利用曠日持久的訴訟來拖延。

專精貿易訴訟的盛德律師事務所律師墨菲認為，繳納ＩＥＥＰＡ關稅的公司有權獲得退稅，但「退款如何生效及運作卻沒人知道，簡直荒謬」。

美國海關制度規定，進口貨物最初繳納的關稅往往需要三一四天才會最終核定，之後還有九十天退款寬限期；即使法律程序完成，進口商至少仍需數月才能收到退款。除了時間，退稅對象也有爭議，主要涉及退款是否涵蓋所有曾繳納關稅的進口商，或只適用已對政府提告的企業，不少企業困惑是否要加入訴訟才能獲得退稅。

美國貿法院給緩衝期：川普關稅退稅 暫停立即執行

美國國貿法院（ＵＳＣＩＴ）四日下令海關與邊境保護局（ＣＢＰ）「立即」退還總統川普自去年起徵收的部分關稅，但為了給該局緩衝期，六日又宣布暫緩執行退稅。ＣＢＰ高官則指稱，退稅程序可望在四十五天內就緒。這代表川普關稅的退稅流程，最快可能自四月底起。

新關稅大棒當頭...日經貿官員急訪美 盼稅率維持10%

對川普政府很可能即將調高全球性關稅，從自二月廿四日起生效的百分之十，增至百分之十五，美國兩個主要的亞洲盟邦兼貿易夥伴日本及南韓，最近先後派經貿高官訪美，與美國商務部長盧特尼克和美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾討論關稅與其他經貿事宜。

美24州提告 力阻川普關稅

美國總統川普推動的全球關稅政策再陷法律戰。包括紐約、加州、奧勒岡與亞利桑那在內的24個州，5日向美國國際貿易法院提告，要求阻止川普政府援引122條款對全球課徵的10%關稅，成為川普貿易政策的最新挑戰。

10%關稅陷法律戰 美24州聯手 告川普新關政策

美國總統川普推動的全球性關稅再陷法律戰。包括紐約、加州、俄勒岡及亞利桑那的廿四州，五日向美國國際貿易法院提告，要求阻止川普政府對全球輸美商品課徵百分之十關稅，並指控此舉違法和濫用總統權力。

為何敢不甩關稅威脅？印度擬再買俄油 彭博：川普貿易工具箱已被砸爛

伊朗戰爭震撼油市後，印度正考慮不顧美國關稅威脅、再度購買俄羅斯石油；西班牙對川普揚言切斷貿易關係的恫嚇威武不屈；美國總統川普上月宣布課徵10%臨時全球關稅，後來提高到15%，但目前尚未付諸實行。原因何在？

