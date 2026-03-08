美國貿法院給緩衝期：川普關稅退稅 暫停立即執行

美國國貿法院（ＵＳＣＩＴ）四日下令海關與邊境保護局（ＣＢＰ）「立即」退還總統川普自去年起徵收的部分關稅，但為了給該局緩衝期，六日又宣布暫緩執行退稅。ＣＢＰ高官則指稱，退稅程序可望在四十五天內就緒。這代表川普關稅的退稅流程，最快可能自四月底起。

在退稅給成千上萬繳交川普關稅的企業上，川普政府官員對相關流程的擬定已近完成。

ＣＢＰ貿易政策與計畫執行主任羅德六日在文件中宣稱，ＣＢＰ正研發一套得以簡化流程的新系統，並可望在四十五天內準備完成，進口商只需提交「極少量資料」。

該法院法官伊頓四日下令川普政府，開始將被聯邦最高法院二月廿日裁定違憲且違法的關稅退給進口商，並加計利息。伊頓指所有登記在案的進口商均有權因該裁定受益。

ＣＢＰ擬定的退稅程序必須獲伊頓批准後才能實施。川普去年援引一九七七年國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）對外國徵收關稅，但已被聯邦最高法院裁定違憲違法。

羅德在上述文件中提到，截至四日已有卅三萬多家進口商向ＣＢＰ提交共五三○○萬筆報關單，進口商共支付的關稅達一六六○億元（台幣約五點三兆元），這些款項如今都必須退還；然而在現行系統下，整個退稅程序需達四四○萬個工時，ＣＢＰ不可能調度所有人員只處理退稅，否則其他功能與職責將遭嚴重影響。

羅德說，ＣＢＰ有信心能研發出一套新流程且具體實施，讓退還關稅及利息的過程變精簡；系統驗證功能將可確保ＩＥＥＰＡ的退稅計算準確，為ＣＢＰ留下審查期，以處理進口商提出的任何疑慮；系統也能確認沒有其他仍待處理的執法問題或積欠款項，以力求減少錯誤。