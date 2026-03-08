新關稅大棒當頭...日經貿官員急訪美 盼稅率維持10%

對川普政府很可能即將調高全球性關稅，從自二月廿四日起生效的百分之十，增至百分之十五，美國兩個主要的亞洲盟邦兼貿易夥伴日本及南韓，最近先後派經貿高官訪美，與美國商務部長盧特尼克和美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾討論關稅與其他經貿事宜。

在日本前首相石破茂任內就肩負對川普政府談判日美關稅重任的赤澤亮正，在高市早苗繼任首相後仍然獲得重用，從經濟再生擔當大臣改任經產大臣。

赤澤六日在華府和盧特尼克會談約兩小時。對美國總統川普旨在聯邦最高法院裁定他的部分關稅政策違憲、違法後，利用美國「貿易法」一二二條款，取代對等關稅向外國輸美商品徵收的全球性關稅，赤澤在會後記者會中表明，希望日本能豁免百分之十五的稅率，維持現行的百分之十。但他並未詳述美方是否同意。

美國財長貝森特四日對財經新聞網站ＣＮＢＣ指稱，「百分之十五的全球性關稅，很可能在本周某時實施」。

赤澤還提到，這次有請美方避免日方適用比去年達成的日美貿易協議更不利的條件。由於高市可望三月中訪美，和川普舉行峰會，因此這次的「盧赤會」也討論上述協議中，日方承諾的五五○○億美元（台幣約十七點六兆元）對美投資。

除了已知的對美投資首批項目，即燃氣火力發電、原油出口設施興建及人造鑽石製造設備。日本「每日新聞」七日引述日本政府相關人士報導，第二批項目可能是作為下一代核電廠的小型模組化反應爐（ＳＭＲ）興建，日美正協調在三月「川高會」時宣布。

另，南韓產業通商部長官金正官及通商交涉本部長呂翰九也訪美，六日在華府與盧、葛會面，討論雙邊經貿議題。

金正官向盧特尼克說明南韓政府在執行去年達成的韓美貿易協議上有何進展，包括南韓國會即將表決的「對美投資特別法」。考量到川普政府正改以貿易法一二二條款及美國「貿易擴張法」二三二條款來續推關稅政策，金正官並強調，韓美貿易協議應繼續有效，不受聯邦最高法院上述裁定影響。