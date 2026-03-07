快訊

川普違法關稅退稅再等等 美法官給海關時間建新系統

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國總統川普。圖／歐新社
美國總統川普。圖／歐新社

美國海關與邊境保護局（CBP）官員今天向聯邦法院表示，該局正著手開發一套處理關稅退稅的新系統。法官則已給予該局緩衝時間建立新系統。

法新社報導，美國海關與邊境保護局貿易計畫執行主任羅德（Brandon Lord）在提交的法律文件中表示，該局的目標是在45天內讓這套系統上線。

美國最高法院上月裁定，美國總統川普對各國徵收的「對等關稅」違法。羅德表示，海關目前無法立即針對受影響的大量關稅啟動退款程序。

美國國際貿易法院（Court of International Trade）4日下令要求開始進行首批退稅，但海關目前缺乏處理如此「前所未見規模」案件的能力。

羅德表示：「現有的行政程序與技術並不適用於如此龐大的任務。若採人工處理，將導致人員無法全面執行局內的貿易執法任務。」

羅德指出，新系統將比現有流程更具效率。

在審酌羅德的陳述後，法官伊頓（Richard Eaton）決定暫緩執行先前下達的「立即遵行」退稅指令，給予海關與邊境保護局建立新系統的緩衝時間。

伊頓本週早些時候曾發布命令，要求海關針對尚未完成清算（liquidated）的進口項目，停止計算那些被判定違法的關稅。

雖然該指令的精確適用範圍尚待釐清，但貿易律師指出，這項裁定可能適用於絕大多數已支付被判定違法關稅的進口商品。

羅德6日指出，受影響的進口商超過33萬家，涉及超過5300萬筆申報項目。

這些根據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收的關稅，截至伊頓法官4日發布首波命令為止，累計徵收的稅額與預付保證金約達1660億美元（約新台幣5.3兆元）。

資料顯示，截至4日為止，約有2010萬筆申報項目尚未完成最終結算。羅德坦言，海關系統目前無法在排除IEEPA關稅的情況下立即停止結算支付，若強行作業將引發更多複雜問題。

美24州提告 力阻川普關稅

美國總統川普推動的全球關稅政策再陷法律戰。包括紐約、加州、奧勒岡與亞利桑那在內的24個州，5日向美國國際貿易法院提告，要求阻止川普政府援引122條款對全球課徵的10%關稅，成為川普貿易政策的最新挑戰。

10%關稅陷法律戰 美24州聯手 告川普新關政策

美國總統川普推動的全球性關稅再陷法律戰。包括紐約、加州、俄勒岡及亞利桑那的廿四州，五日向美國國際貿易法院提告，要求阻止川普政府對全球輸美商品課徵百分之十關稅，並指控此舉違法和濫用總統權力。

為何敢不甩關稅威脅？印度擬再買俄油 彭博：川普貿易工具箱已被砸爛

伊朗戰爭震撼油市後，印度正考慮不顧美國關稅威脅、再度購買俄羅斯石油；西班牙對川普揚言切斷貿易關係的恫嚇威武不屈；美國總統川普上月宣布課徵10%臨時全球關稅，後來提高到15%，但目前尚未付諸實行。原因何在？

川普揚言祭15%全球性關稅 美國24州批濫權提告

美國最高院推翻川普的全球性關稅後，川普表示將援引「122條」再祭15%關稅。全美24州今天對此提起訴訟，批川普逾權，並指...

24州聯手提告！川普10%全球關稅再陷法律戰

美國總統川普推動的全球關稅政策再陷法律戰。包括紐約、加州、奧勒岡與亞利桑那在內的24個州，周四向美國國際貿易法院提告，要求阻止川普政府對全球進口商品課徵10%關稅，並指控此舉違法、濫用總統權力。

美國際貿易法院下令川普政府退還關稅

美國國際貿易法院法官4日下令川普政府展開退還1,300億美元關稅給進口商的程序。另外，川普政府證實將針對退款支付利息。

