川普違法關稅退稅再等等 美法官給海關時間建新系統

美國海關與邊境保護局（CBP）官員今天向聯邦法院表示，該局正著手開發一套處理關稅退稅的新系統。法官則已給予該局緩衝時間建立新系統。

法新社報導，美國海關與邊境保護局貿易計畫執行主任羅德（Brandon Lord）在提交的法律文件中表示，該局的目標是在45天內讓這套系統上線。

美國最高法院上月裁定，美國總統川普對各國徵收的「對等關稅」違法。羅德表示，海關目前無法立即針對受影響的大量關稅啟動退款程序。

美國國際貿易法院（Court of International Trade）4日下令要求開始進行首批退稅，但海關目前缺乏處理如此「前所未見規模」案件的能力。

羅德表示：「現有的行政程序與技術並不適用於如此龐大的任務。若採人工處理，將導致人員無法全面執行局內的貿易執法任務。」

羅德指出，新系統將比現有流程更具效率。

在審酌羅德的陳述後，法官伊頓（Richard Eaton）決定暫緩執行先前下達的「立即遵行」退稅指令，給予海關與邊境保護局建立新系統的緩衝時間。

伊頓本週早些時候曾發布命令，要求海關針對尚未完成清算（liquidated）的進口項目，停止計算那些被判定違法的關稅。

雖然該指令的精確適用範圍尚待釐清，但貿易律師指出，這項裁定可能適用於絕大多數已支付被判定違法關稅的進口商品。

羅德6日指出，受影響的進口商超過33萬家，涉及超過5300萬筆申報項目。

這些根據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收的關稅，截至伊頓法官4日發布首波命令為止，累計徵收的稅額與預付保證金約達1660億美元（約新台幣5.3兆元）。

資料顯示，截至4日為止，約有2010萬筆申報項目尚未完成最終結算。羅德坦言，海關系統目前無法在排除IEEPA關稅的情況下立即停止結算支付，若強行作業將引發更多複雜問題。