10%關稅陷法律戰 美24州聯手 告川普新關政策

聯合報／ 編譯季晶晶盧炯燊／綜合報導
包括紐約、加州、奧勒岡與亞利桑那在內的24個州，5日向美國國際貿易法院提告，要求阻止川普政府援引122條款對全球課徵的10%關稅。歐新社
美國總統川普推動的全球性關稅再陷法律戰。包括紐約、加州、俄勒岡及亞利桑那的廿四州，五日向美國國際貿易法院提告，要求阻止川普政府對全球輸美商品課徵百分之十關稅，並指控此舉違法和濫用總統權力。

這項訴訟是川普第二任關稅政策的最新挑戰。二月聯邦最高法院才裁定，川普去年依據國際緊急經濟權力法對全球徵收的大規模對等關稅屬行政越權，其多數關稅無效。各州政府認為，白宮如今援引另一項法律重啟關稅，是企圖繞過上述裁定。

川普政府這次引用的是一九七四年「貿易法」一二二條款。該條文允許總統在特定情況下，對進口商品課徵最高百分之十五的臨時關稅，最長一五○天。白宮先設定百分之十，最快可能本周調高至百分之十五。

但提告的各州主張，該條原本旨在因應嚴重國際收支失衡而設計，並非用來處理貿易逆差，更不曾被任何總統用來徵收關稅。訴狀寫道，川普政府將國際收支失衡與逆差混為一談，曲解法律目的，並企圖藉此推動大規模保護主義政策。

各州指控川普以行政權力片面重塑全球貿易秩序，繞過國會授權，違反憲法賦予國會課徵關稅的權力。訴訟領銜人之一的俄勒岡州檢察長雷菲爾德表示，現在的爭點應是退稅，而非違法加徵關稅。白宮則強調，川普政府將在法庭上積極捍衛總統的行動；川普政府是運用國會授予的權力，處理美國龐大的國際收支問題。

川普 關稅 對等關稅 白宮 美國

