經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 是金價猛漲最大贏家

為何敢不甩關稅威脅？印度擬再買俄油 彭博：川普貿易工具箱已被砸爛

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
伊朗戰爭震撼油市後，印度正考慮再度購買俄羅斯石油，不顧美國總統川普祭出關稅威脅。路透社
伊朗戰爭震撼油市後，印度正考慮再度購買俄羅斯石油，不顧美國總統川普祭出關稅威脅。路透社

伊朗戰爭震撼油市後，印度正考慮不顧美國關稅威脅、再度購買俄羅斯石油西班牙川普揚言切斷貿易關係的恫嚇威武不屈；美國總統川普上月宣布課徵10%臨時全球關稅，後來提高到15%，但目前尚未付諸實行。原因何在？

彭博資訊分析指出，這是因為川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課的「對等關稅」，上月遭美國最高法院判決違憲，形同砸爛川普的貿易工具箱，讓他原先撂狠話要實施的「次級關稅」破功，此刻也無明顯替代法源可讓他迅速祭出新關稅。

川普先前運用IEEPA發出的威脅，只有基於印度購買俄油揚言加徵的關稅真的實施。這些「次級關稅」已成川普偏好的工具。

如今IEEPA關稅確定違法，川普先前要課「次級關稅」已成空話，這些威脅瞄準的國家包括：金磚國家（BRICS）及其盟國、向委內瑞和俄羅斯/伊朗購油者、與伊朗有經貿往來者，以及運油至古巴的國家。

彭博指出，這些關稅威脅不再是檯面上的選項。川普正另尋法源，例如232條款和301條款，但這些條款只授權總統以國家安全或美國商務遭歧視為由對他國課徵關稅。況且，川普有張大嘴巴，難以忍住不自曝貿易威脅的真正動機。即使部屬絞盡腦汁為川普關稅威脅找理由，適法性仍可能招致檢視。

少了IEEPA，川普的貿易威脅變得更不可信、更受制於程序（如調查、事實認定和跨部會協調），也限制了川普在隨心所欲推文宣布關稅的能力。

川普 關稅 印度 石油 俄羅斯 美國 西班牙

相關新聞

為何敢不甩關稅威脅？印度擬再買俄油 彭博：川普貿易工具箱已被砸爛

伊朗戰爭震撼油市後，印度正考慮不顧美國關稅威脅、再度購買俄羅斯石油；西班牙對川普揚言切斷貿易關係的恫嚇威武不屈；美國總統川普上月宣布課徵10%臨時全球關稅，後來提高到15%，但目前尚未付諸實行。原因何在？

川普揚言祭15%全球性關稅 美國24州批濫權提告

美國最高院推翻川普的全球性關稅後，川普表示將援引「122條」再祭15%關稅。全美24州今天對此提起訴訟，批川普逾權，並指...

24州聯手提告！川普10%全球關稅再陷法律戰

美國總統川普推動的全球關稅政策再陷法律戰。包括紐約、加州、奧勒岡與亞利桑那在內的24個州，周四向美國國際貿易法院提告，要求阻止川普政府對全球進口商品課徵10%關稅，並指控此舉違法、濫用總統權力。

美國際貿易法院下令川普政府退還關稅

美國國際貿易法院法官4日下令川普政府展開退還1,300億美元關稅給進口商的程序。另外，川普政府證實將針對退款支付利息。

美財長：關稅最快本周升至15%

美國財政部長貝森特四日對財經媒體ＣＮＢＣ表示，美國總統川普的百分之十全球關稅很可能在本周某個時間點正式調升至百分之十五。

川普擬調高關稅至15% 新加坡官員示警：精密製造業恐受影響

美國財政部長貝森特稱總統川普推動的15%全球性關稅很可能在本週實施。新加坡貿易官員今天表示，近期美方關稅動態對新加坡經濟...

