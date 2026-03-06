川普揚言祭15%全球性關稅 美國24州批濫權提告

美國最高院推翻川普的全球性關稅後，川普表示將援引「122條」再祭15%關稅。全美24州今天對此提起訴訟，批川普逾權，並指「122條」只適用特定情況，不能作為全面徵收關稅的依據，政府當前應優先處理退稅。

美國最高法院2月以6比3裁定總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對進口商品加徵關稅屬越權，川普改援引1974年貿易法（1974 Trade Act）第「122條」（Section 122）祭出新的10%關稅，後續揚言加碼到15%。

國會2月報告指出，川普是第一位援引第「122條」徵收關稅的美國總統；依照「122條」開徵的關稅只能維持150天，除非國會通過延長。

● 24州開告

美聯社今天報導，俄勒岡州、亞利桑那州、加州和紐約州的檢察長領銜向美國國際貿易法庭（U.S. Courtof International Trade）提出訴訟，科羅拉多、康乃狄克、德拉瓦、伊利諾等州加入。

俄勒岡州檢察長瑞菲爾德（Dan Rayfield）指出，當前的重點應該是退還稅款，而不是加倍徵收非法關稅。昨天，紐約聯邦法官裁定，川普全球性關稅被最高法院推翻，企業已繳納的部分應予退還。

根據賓州大學華頓商學院預算模型中心（PennWharton Budget Model）的估算，聯邦政府最終可能須退還高達1750億美元（約新台幣5.5兆元）。

白宮先前表示，川普的行為在其職權範圍內。發言人德賽（Kush Desai）在聲明中說，總統正在利用國會授予的權力來解決根本性的國際收支問題。政府將在法庭上全力捍衛總統的行動。

這項新訴訟主張，川普不能援引「122條」，因為該條款原本只適用於特定、有限的狀況，而不是用於徵收大範圍的進口稅。訴訟並指出，這些關稅將推高各州、企業和消費者的成本。

亞利桑那州檢察長梅斯（Kris Mayes）則引述紐約聯邦儲備銀行的研究指出，關稅成本主要由美國民眾承擔，估計每個家庭每年將為此支付1200美元。

「這筆錢原本應該用在買食品雜貨、支付房租和維持小型企業的運作」，梅斯說。

● 「122條」爭點

民主黨執政的州和其他批評人士表示，總統不能以「122條」取代失效的關稅來因應貿易逆差。

報導指出，「122條」是為了解決所謂的「根本性國際收支問題」。爭議點在於，該條款的措辭是否涵蓋貿易逆差。

「122條」源於1960至1970年代的金融危機，當時美元與黃金掛鉤，其他國家以固定匯率拋售美元以換取黃金，這可能造成美元崩盤和金融市場混亂。但美元如今已不再與黃金掛鉤，批評人士因此認為「122條」已過時，不再適用。

報導稱，對川普而言，尷尬的是，他自己的司法部去年在法庭文件中主張，總統需要援引「國際緊急經濟權力法」，因為「122條」對打擊貿易逆差「並無明顯適用性」，並稱貿易逆差與國際收支問題「概念上截然不同」。

雖然如此，部分法律分析人士認為川普政府這次勝算更大。

曾任拜登政府經貿高層官員的哈洛（Peter Harrell）昨天在一篇評論文章中寫道，法律現實是，法院在面對川普援引第122條時，可能會比對待他先前根據「國際緊急經濟權力法」徵收關稅給予更大的尊重。

此外，報導分析，川普確實還有其他法律授權可以徵收關稅，部分已通過司法考驗。他在第一任期內依1974年貿易法第301條對中國商品徵收的關稅，至今仍然有效。