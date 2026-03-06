美財長：關稅最快本周升至15%

美國財政部長貝森特四日對財經媒體ＣＮＢＣ表示，美國總統川普的百分之十全球關稅很可能在本周某個時間點正式調升至百分之十五。

這項新關稅依「一九七四年貿易法」第一二二條，最長維持一五○天，貝森特說，川普政府將在這段時間恢復到去年的舊稅率。

美國最高法院二月廿日判決川普政府不得依據「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）實施對等關稅，川普當天隨即改採第一二二條款對全球開徵百分之十關稅，不到廿四小時後，又於二月廿一日宣布將稅率再調升至百分之十五。首批百分之十全球關稅已於二月廿四日正式上路。

美國貿易代表葛里爾上周暗示，百分之十五稅率不會普遍適用所有貿易夥伴。根據知情人士，歐盟與華府已有框架貿易協議，預期不會面臨較高稅率。

貝森特並未說明哪些貿易夥伴將適用較高稅率。他說，新關稅授權僅允許在未獲國會同意的情況下維持一五○天。他說，在此期間，政府官員將運用其他法律權限，讓最高法院判決前施行的關稅體系「起死回生」。

貝森特說：「我強烈相信，關稅稅率會在五個月內回到先前的舊稅率。」他談到川普政府用來課徵關稅的新法源，表示「它們推進很慢，但更有利」。

貝森特同時強調全球原油供給仍充足，川普政府也將採取措施支撐產業。他指出，中國大陸若遭遇波斯灣油運中斷將格外脆弱，因中國逾百分之五十能源仰賴該地區，中國「大概買了百分之九十五的伊朗原油，顯然目前已暫停」。

至於川普三日暗示可能對西班牙祭出貿易禁運、以及財政部是否將主導相關作業，貝森特僅表示「這會是協同努力」，未正面回應是否將付諸實施。