聽新聞
0:00 / 0:00

美財長：關稅最快本周升至15%

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國財政部長貝森特四日對財經媒體ＣＮＢＣ表示，美國總統川普的百分之十全球關稅很可能在本周某個時間點正式調升至百分之十五。

這項新關稅依「一九七四年貿易法」第一二二條，最長維持一五○天，貝森特說，川普政府將在這段時間恢復到去年的舊稅率。

美國最高法院二月廿日判決川普政府不得依據「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）實施對等關稅，川普當天隨即改採第一二二條款對全球開徵百分之十關稅，不到廿四小時後，又於二月廿一日宣布將稅率再調升至百分之十五。首批百分之十全球關稅已於二月廿四日正式上路。

美國貿易代表葛里爾上周暗示，百分之十五稅率不會普遍適用所有貿易夥伴。根據知情人士，歐盟與華府已有框架貿易協議，預期不會面臨較高稅率。

貝森特並未說明哪些貿易夥伴將適用較高稅率。他說，新關稅授權僅允許在未獲國會同意的情況下維持一五○天。他說，在此期間，政府官員將運用其他法律權限，讓最高法院判決前施行的關稅體系「起死回生」。

貝森特說：「我強烈相信，關稅稅率會在五個月內回到先前的舊稅率。」他談到川普政府用來課徵關稅的新法源，表示「它們推進很慢，但更有利」。

貝森特同時強調全球原油供給仍充足，川普政府也將採取措施支撐產業。他指出，中國大陸若遭遇波斯灣油運中斷將格外脆弱，因中國逾百分之五十能源仰賴該地區，中國「大概買了百分之九十五的伊朗原油，顯然目前已暫停」。

至於川普三日暗示可能對西班牙祭出貿易禁運、以及財政部是否將主導相關作業，貝森特僅表示「這會是協同努力」，未正面回應是否將付諸實施。

川普 關稅 對等關稅

延伸閱讀

川普擬調高關稅至15% 新加坡官員示警：精密製造業恐受影響

美財長貝森特：15%關稅本周生效 力拚五個月內回到原先稅率

美財長貝森特：15%全球關稅本周生效 力拚五個月回到原稅率

關稅協議翻盤？ 彭博點名日韓中

相關新聞

美財長：關稅最快本周升至15%

美國財政部長貝森特四日對財經媒體ＣＮＢＣ表示，美國總統川普的百分之十全球關稅很可能在本周某個時間點正式調升至百分之十五。

川普擬調高關稅至15% 新加坡官員示警：精密製造業恐受影響

美國財政部長貝森特稱總統川普推動的15%全球性關稅很可能在本週實施。新加坡貿易官員今天表示，近期美方關稅動態對新加坡經濟...

川普第2波全球關稅來襲！美財長：最快本周調升至15%稅率

彭博資訊報導，美國財長貝森特4日受訪財經媒體CNBC表示，美國總統川普的10%全球關稅很可能在本周某個時間點正式調升至15%。這項新關稅依據「1974年貿易法」第122條最長將維持150天，貝森特強調，川普政府將在這段時間內恢復到去年的舊稅率。

美財長貝森特：15%關稅本周生效 力拚五個月內回到原先稅率

美國財長貝森特4日接受CNBC專訪時表示，15%的全球關稅預計將在本周某個時間點生效。他也說，將動用更多301與232條款，力拚在五個月內，使關稅回到原先稅率。

美財長貝森特：15%全球關稅本周生效 力拚五個月回到原稅率

美國財政部長貝森特4日接受CNBC專訪時表示，預期15%的全球關稅將在本周某個時點生效。他還說，將在五個月內動用更多301條款與232條款，使關稅回到先前稅率。這番發言一出，美股期指漲幅應聲縮小，之後翻黑。

232條款警報！川普傳鎖定六產業 課徵新的國安關稅

美國總統川普23日警告，各國別「耍花招」想收回已與美國達成的貿易協議，否則將面臨更高的關稅。知情人士透露，川普政府正考慮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。