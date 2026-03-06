美國際貿易法院下令川普政府退還關稅

美國國際貿易法院法官4日下令川普政府展開退還1,300億美元關稅給進口商的程序。另外，川普政府證實將針對退款支付利息。

美國國際貿易法庭法官伊頓（Richard Eaton）表示，「所有登記進口商」都「有權受惠」於最高法院的裁決，該判決推翻總統川普去年依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵的高額雙位數百分比進口關稅。

伊頓在判決書中寫道，他將獨自「將審理涉及IEEPA關稅退還的案件」。此裁決對關稅退還程序提供一定明確性，而最高法院在2月20日的判決中並未提及此事。曾任美國貿易官員、貿易律師、現為King & Spalding律師事務所合夥人的貿易律師馬傑魯斯表示，他預期政府可能會提出上訴，或「申請暫緩執行，以爭取美國海關更多時間遵循裁決」。伊頓也指出，6日聽審時將要求政府部門說明退稅進度。

所有經美國海關與邊境保護局進口的貨物，都會進入所謂的「清算」程序，屆時該機構會針對應繳稅額發布最終核算。一旦完成清算，進口商有180天的時間對關稅提出正式異議。逾期後，清算結果即具備法律上的最終效力。

川普政府4日在一份法庭文件中坦承，退稅需額外支付利息。而根據華盛頓特區的無黨派智庫Cato研究所的估算，IEEPA關稅退稅作業每拖一個月，川普政府就要額外支付7億美元的利息，相當於每天多付2,300萬美元。