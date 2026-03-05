川普擬調高關稅至15% 新加坡官員示警：精密製造業恐受影響

美國財政部長貝森特稱總統川普推動的15%全球性關稅很可能在本週實施。新加坡貿易官員今天表示，近期美方關稅動態對新加坡經濟直接衝擊暫不明顯，但若上調關稅，精密工業和部分製造業領域可能受到影響，情況仍不明朗。

美國最高法院認定川普（Donald Trump）去年實施廣泛的全球性關稅無效後，川普隨即援引122條款對全球各國徵收10%進口關稅，甚至緊接發文宣布將提高全球關稅至15%，引發熱議。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）4日表示，川普推動的15%全球性關稅很可能在本週實施。這是川普在遭遇重大法律挫敗後重建其貿易政策的行動之一。

新加坡外交部兼貿工部政務部長顏曉芳（Gan SiowHuang）今天在國會答覆議員質詢，提及美方關稅相關議題。她表示，目前美方依據1974年貿易法（1974Trade Act）第122條祭出的10%關稅，大致與去年4月以來美國對新加坡出口商品徵收的10%對等關稅相同，因此預計對新加坡經濟的即時與直接影響不明顯。然而，依賴美國終端需求較高，且出口產品受第122條關稅涵蓋的行業，例如精密工業及一般製造業中的部分領域，一旦關稅上調則可能承受較大影響。

顏曉芳指出，關稅措施仍存在相當大的不確定性，星方將持續掌握相關動態，並與美方保持溝通、確保新加坡經濟利益獲得保障。

新加坡對美出口方面，藥品和半導體比重甚高，若多數能被豁免課稅，整體平均稅率低於名目稅率。新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈貿易順差。新加坡的稅率在川普先前的關稅清單中被課10%，相對較低。

儘管如此，新加坡副總理顏金勇曾指出，10%關稅雖看似最輕微，但企業必須理解到，新加坡原本享有的是零關稅待遇；與新加坡有貿易關係的其他國家，所受關稅衝擊更大，進而影響對新加坡商品的需求。