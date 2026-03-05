快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

川普擬調高關稅至15% 新加坡官員示警：精密製造業恐受影響

中央社／ 新加坡5日專電
美國財政部長貝森特稱總統川普（圖）推動的15%全球性關稅很可能在本週實施。 歐新社
美國財政部長貝森特稱總統川普（圖）推動的15%全球性關稅很可能在本週實施。 歐新社

美國財政部長貝森特稱總統川普推動的15%全球性關稅很可能在本週實施。新加坡貿易官員今天表示，近期美方關稅動態對新加坡經濟直接衝擊暫不明顯，但若上調關稅，精密工業和部分製造業領域可能受到影響，情況仍不明朗。

美國最高法院認定川普（Donald Trump）去年實施廣泛的全球性關稅無效後，川普隨即援引122條款對全球各國徵收10%進口關稅，甚至緊接發文宣布將提高全球關稅至15%，引發熱議。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）4日表示，川普推動的15%全球性關稅很可能在本週實施。這是川普在遭遇重大法律挫敗後重建其貿易政策的行動之一。

新加坡外交部兼貿工部政務部長顏曉芳（Gan SiowHuang）今天在國會答覆議員質詢，提及美方關稅相關議題。她表示，目前美方依據1974年貿易法（1974Trade Act）第122條祭出的10%關稅，大致與去年4月以來美國對新加坡出口商品徵收的10%對等關稅相同，因此預計對新加坡經濟的即時與直接影響不明顯。然而，依賴美國終端需求較高，且出口產品受第122條關稅涵蓋的行業，例如精密工業及一般製造業中的部分領域，一旦關稅上調則可能承受較大影響。

顏曉芳指出，關稅措施仍存在相當大的不確定性，星方將持續掌握相關動態，並與美方保持溝通、確保新加坡經濟利益獲得保障。

新加坡對美出口方面，藥品和半導體比重甚高，若多數能被豁免課稅，整體平均稅率低於名目稅率。新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈貿易順差。新加坡的稅率在川普先前的關稅清單中被課10%，相對較低。

儘管如此，新加坡副總理顏金勇曾指出，10%關稅雖看似最輕微，但企業必須理解到，新加坡原本享有的是零關稅待遇；與新加坡有貿易關係的其他國家，所受關稅衝擊更大，進而影響對新加坡商品的需求。

川普 關稅 新加坡 貝森特 製造業

延伸閱讀

美國聯準會警告 經濟不確定性衝擊消費者信心

川普第2波全球關稅來襲！美財長：最快本周調升至15%稅率

關稅生變 台美貿易協定效力 卓揆：待美通知

經濟日報社論／台美對等貿易協定 留意伏筆

相關新聞

川普擬調高關稅至15% 新加坡官員示警：精密製造業恐受影響

美國財政部長貝森特稱總統川普推動的15%全球性關稅很可能在本週實施。新加坡貿易官員今天表示，近期美方關稅動態對新加坡經濟...

川普第2波全球關稅來襲！美財長：最快本周調升至15%稅率

彭博資訊報導，美國財長貝森特4日受訪財經媒體CNBC表示，美國總統川普的10%全球關稅很可能在本周某個時間點正式調升至15%。這項新關稅依據「1974年貿易法」第122條最長將維持150天，貝森特強調，川普政府將在這段時間內恢復到去年的舊稅率。

美財長貝森特：15%關稅本周生效 力拚五個月內回到原先稅率

美國財長貝森特4日接受CNBC專訪時表示，15%的全球關稅預計將在本周某個時間點生效。他也說，將動用更多301與232條款，力拚在五個月內，使關稅回到原先稅率。

美財長貝森特：15%全球關稅本周生效 力拚五個月回到原稅率

美國財政部長貝森特4日接受CNBC專訪時表示，預期15%的全球關稅將在本周某個時點生效。他還說，將在五個月內動用更多301條款與232條款，使關稅回到先前稅率。這番發言一出，美股期指漲幅應聲縮小，之後翻黑。

232條款警報！川普傳鎖定六產業 課徵新的國安關稅

美國總統川普23日警告，各國別「耍花招」想收回已與美國達成的貿易協議，否則將面臨更高的關稅。知情人士透露，川普政府正考慮...

美企打退稅官司 愈演愈烈

美國最高法院判決川普政府一年來課徵的關稅違法後，美國朝野即將開打「退稅大戰」，國會民主黨人已提出法案，呼籲政府開始退還約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。