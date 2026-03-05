快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

美聯邦貿易法官裁決 遭廢川普關稅進口商應獲退款

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統川普政府再遭挫敗，紐約聯邦法官今天裁定，上個月被最高法院推翻的關稅，企業已繳納的部分應予退還。

美聯社報導，美國國際貿易法庭（U.S. Court ofInternational Trade）法官伊頓（Richard Eaton）表示，「所有登記進口商」都「有權受惠」於最高法院的裁決，該裁定推翻總統川普去年依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵的高額雙位數百分比進口關稅。

美國最高法院認定，依緊急權力法所課徵的關稅違憲，包括川普對幾乎所有其他國家課徵的大範圍「對等」關稅。多數法官裁定，總統無權單方面制定或調整關稅，因課稅權明確屬於國會。

伊頓在判決書中寫道，他將獨自「將審理涉及IEEPA關稅退還的案件」。此裁決對關稅退還程序提供一定明確性，而最高法院在2月20日的判決中並未提及此事。曾任美國貿易官員、貿易律師、現為King& Spalding律師事務所合夥人的貿易律師馬傑魯斯（Ryan Majerus）表示，他預期政府可能會提出上訴，或「申請暫緩執行，以爭取美國海關更多時間遵循裁決」。

根據賓州大學華頓商學院預算模型中心（PennWharton Budget Model）的估算，聯邦政府透過這些現已廢止的關稅，截至去年12月中旬已收取逾1300億美元，最終可能須退還高達1750億美元。

伊頓是針對亞特摩斯過濾技術公司（AtmusFiltration）所提起的訴訟做出裁決。這家總部位於田納西州納希維爾（Nashville）的公司專門生產過濾器及相關產品，主張擁有獲得關稅退款的權利。

所有經美國海關與邊境保護局（Customs and BorderProtection）進口的貨物，都會進入所謂的「清算」程序，屆時該機構會針對應繳稅額發布最終核算。一旦完成清算，進口商有180天的時間對關稅提出正式異議。逾期後，清算結果即具備法律上的最終效力。

法官下令海關停止對仍在清算程序中的貨物徵收上月被最高法院推翻的IEEPA關稅。若貨物已完成清算，海關則必須在不計入該關稅的情況下，進行重新計算。

另一家聯邦法院2日駁回川普政府試圖延緩退稅程序的請求。美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court ofAppeals for the Federal Circuit）隨後將退稅程序送往紐約貿易法院，啟動下一階段審理。

川普 關稅 對等關稅

延伸閱讀

川普政府想拖延關稅案 遭上訴法院駁回 啟動退稅程序

川普申延退稅訴訟遭駁回 涉逾1300億美元關稅退款

要美國退關稅 已有近兩千家企業興訟

美企打退稅官司 愈演愈烈

相關新聞

川普第2波全球關稅來襲！美財長：最快本周調升至15%稅率

彭博資訊報導，美國財長貝森特4日受訪財經媒體CNBC表示，美國總統川普的10%全球關稅很可能在本周某個時間點正式調升至15%。這項新關稅依據「1974年貿易法」第122條最長將維持150天，貝森特強調，川普政府將在這段時間內恢復到去年的舊稅率。

美財長貝森特：15%關稅本周生效 力拚五個月內回到原先稅率

美國財長貝森特4日接受CNBC專訪時表示，15%的全球關稅預計將在本周某個時間點生效。他也說，將動用更多301與232條款，力拚在五個月內，使關稅回到原先稅率。

美財長貝森特：15%全球關稅本周生效 力拚五個月回到原稅率

美國財政部長貝森特4日接受CNBC專訪時表示，預期15%的全球關稅將在本周某個時點生效。他還說，將在五個月內動用更多301條款與232條款，使關稅回到先前稅率。這番發言一出，美股期指漲幅應聲縮小，之後翻黑。

川普政府想拖延關稅案 遭上訴法院駁回 啟動退稅程序

聯邦上訴法院2日駁回川普政府試圖延後退還數百億元關稅的請求。最高法院上個月已裁定該關稅違法，聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)駁回政府請求後，隨即將案件移交下級法院，以便啟動下一階段的退稅程序。根據估算，截至去年12月中旬，政府透過關稅徵收已超過1300億元。

232條款警報！川普傳鎖定六產業 課徵新的國安關稅

美國總統川普23日警告，各國別「耍花招」想收回已與美國達成的貿易協議，否則將面臨更高的關稅。知情人士透露，川普政府正考慮...

美企打退稅官司 愈演愈烈

美國最高法院判決川普政府一年來課徵的關稅違法後，美國朝野即將開打「退稅大戰」，國會民主黨人已提出法案，呼籲政府開始退還約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。