快訊

川普第2波全球關稅來襲 美財長：最快本周調升至15%稅率

經典賽／開打前動盪！老虎決定讓李灝宇退出 中華隊遞補張政禹

太子集團在押9被告交保 8人辦保重見天日、1人返回看守所

聽新聞
0:00 / 0:00

川普第2波全球關稅來襲！美財長：最快本周調升至15%稅率

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國財政部長貝森特2月20日於德州參加公眾活動。美聯社
美國財政部長貝森特2月20日於德州參加公眾活動。美聯社

彭博資訊報導，美國財長貝森特4日受訪財經媒體CNBC表示，美國總統川普的10%全球關稅很可能在本周某個時間點正式調升至15%。這項新關稅依據「1974年貿易法」第122條最長將維持150天，貝森特強調，川普政府將在這段時間內恢復到去年的舊稅率。

美國最高法院2月20日推翻依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施對等關稅的正當性，川普當日隨即改採第122條款對全球開徵10%關稅，不到24小時後，又於2月21日宣布將稅率再調升至15%。首批10%全球關稅已於2月24日正式上路。

美國貿易代表葛里爾上周暗示，15%稅率不會普遍適用所有貿易夥伴。根據知情人士，歐盟與華府已有框架貿易協議，預期不會面臨較高稅率。

貝森特則並未說明哪些貿易夥伴將適用較高稅率。他指出，新關稅授權僅允許在未獲國會同意的情況下維持150天。他說，在此期間，政府官員將運用其他法律權限，讓最高法院裁定之前施行的關稅體系「起死回生」。

貝森特說：「我強烈相信，關稅稅率會在5個月內回到先前的舊稅率。」他談到新法源第301條款與第232條款關稅時說：「它們推進很慢，但更有利。」

貝森特同時淡化美以對伊朗開戰可能衝擊石油市場的疑慮，強調全球原油供給仍充足，川普政府也將採取措施支撐產業。他並指出，中國大陸若遭遇波斯灣油運中斷將格外脆弱，因中國逾50%能源仰賴該地區，中國「大概買了95%的伊朗原油、顯然目前已暫停」。

至於川普3日暗示可能對西班牙祭出貿易禁運、以及財政部是否將主導相關作業，貝森特僅表示「這會是協同努力」，未正面回應是否將付諸實施。

川普 財經媒體 關稅 財政部 美國 對等關稅

延伸閱讀

美財長貝森特：15%關稅本周生效 力拚五個月內回到原先稅率

美財長貝森特：15%全球關稅本周生效 力拚五個月回到原稅率

美政策調整 貿易代表：無意對中國增關稅

副閣揆回應川普全球加徵關稅 鄭麗君：鞏固 ART 既有優惠

相關新聞

川普第2波全球關稅來襲！美財長：最快本周調升至15%稅率

彭博資訊報導，美國財長貝森特4日受訪財經媒體CNBC表示，美國總統川普的10%全球關稅很可能在本周某個時間點正式調升至15%。這項新關稅依據「1974年貿易法」第122條最長將維持150天，貝森特強調，川普政府將在這段時間內恢復到去年的舊稅率。

美財長貝森特：15%關稅本周生效 力拚五個月內回到原先稅率

美國財長貝森特4日接受CNBC專訪時表示，15%的全球關稅預計將在本周某個時間點生效。他也說，將動用更多301與232條款，力拚在五個月內，使關稅回到原先稅率。

美財長貝森特：15%全球關稅本周生效 力拚五個月回到原稅率

美國財政部長貝森特4日接受CNBC專訪時表示，預期15%的全球關稅將在本周某個時點生效。他還說，將在五個月內動用更多301條款與232條款，使關稅回到先前稅率。這番發言一出，美股期指漲幅應聲縮小，之後翻黑。

川普政府想拖延關稅案 遭上訴法院駁回 啟動退稅程序

聯邦上訴法院2日駁回川普政府試圖延後退還數百億元關稅的請求。最高法院上個月已裁定該關稅違法，聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)駁回政府請求後，隨即將案件移交下級法院，以便啟動下一階段的退稅程序。根據估算，截至去年12月中旬，政府透過關稅徵收已超過1300億元。

川普政府請求延後關稅退還訴訟 美上訴法院駁回

美國最高法院否決川普的對等關稅之後，聯邦上訴法院周一（2日）駁回了美國政府希望延後關稅退款訴訟程序的請求，命令立即重啟相關法律程序，並將案件發回美國國際貿易法院。

232條款警報！川普傳鎖定六產業 課徵新的國安關稅

美國總統川普23日警告，各國別「耍花招」想收回已與美國達成的貿易協議，否則將面臨更高的關稅。知情人士透露，川普政府正考慮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。