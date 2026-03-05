美財長貝森特：15%關稅本周生效 力拚五個月內回到原先稅率

美國財長貝森特4日接受CNBC專訪時表示，15%的全球關稅預計將在本周某個時間點生效。他也說，將動用更多301與232條款，力拚在五個月內，使關稅回到原先稅率。

貝森特表示，透過301與232條款課徵關稅，雖然速度較緩慢，但相較於透過國際緊急經濟權力法（IEEPA）徵收、但已被最高法院判定失效的關稅，根基更為穩固。

美國貿易代表葛里爾則在3日表示，美國計劃完成數項貿易調查，這將允許美國總統川普在五個月內課徵新的關稅，來取代遭美國最高法院裁決失效的關稅。

葛里爾表示，「我們會在五個月的期限屆滿前完成調查」，「我們知道許多已達成協議的國家，對於保留該協議展現高度興趣。」

葛里爾指出，「我們必須檢驗與調查這些不公平的貿易行為」，「確保我們正在保護美國的經濟安全」。他說，將動用1974年貿易法的301條款，該條款允許白宮對限制美國商務的國家加徵關稅。

美國已對中國大陸、巴西、尼加拉瓜完成301調查。葛里爾並未提到將用301條款鎖定哪些國家。

彭博資訊報導，知情人士透露，歐盟預計可得到豁免，不受關稅上調至15%的影響，而會維持在10%。

日本政府消息人士則透露，經濟產業相赤澤亮正預定5日訪問美國，與美國商務部長盧特尼克舉行會談，雙方擬就日本對美投資5,500億美元的第二批投資項目展開磋商，下一代的核能電廠預料是熱門選項。此外，有關美國最高法院裁定違法的「對等關稅」，赤澤還將確認取而代之的新關稅，如何適用在日本身上。

另外，貝森特在CNBC的訪談中，也談及伊朗局勢；他說，一切進展「非常順利」，美國已完全掌控伊朗上空。他並表示，原油市場供應非常充足，有數百萬桶原油正在離開波斯灣地區。

貝森特指出，美國將為波斯灣航行船舶提供保險，並會在未來幾天聯繫船東，討論為該區域船舶提供保險事宜。他也說，中國在能源方面「非常脆弱」，一旦波斯灣原油供應中斷，中國將面臨巨大風險。