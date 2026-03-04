聽新聞
0:00 / 0:00
美財長貝森特：15%全球關稅本周生效 力拚五個月回到原稅率
美國財政部長貝森特4日接受CNBC專訪時表示，預期15%的全球關稅將在本周某個時點生效。他還說，將在五個月內動用更多301條款與232條款，使關稅回到先前稅率。這番發言一出，美股期指漲幅應聲縮小，之後翻黑。
而談到伊朗局勢時，貝森特指出，一切進展「非常順利」，美國已完全掌控伊朗上空。他並表示，原油市場供應非常充足，且有大量原油產量並不位於波斯灣地區。
貝森特指出，美國將為波斯灣航行的船舶提供保險，並會在未來幾天聯繫船東，討論為該區域船舶提供保險事宜。
在貿易問題上，貝森特表示，中國在能源方面「非常脆弱」。他同時批評西班牙，形容該國「表現很糟」，並指控西班牙在美國與其他北約盟友身上「搭便車」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。