美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

太子案羈押9人全放了 核心幹部王昱棠不認罪500萬交保

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

美財長貝森特：15%全球關稅本周生效 力拚五個月回到原稅率

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國財長貝森特受訪時說，15%的全球關稅將在本周生效。 路透
美國財政部長貝森特4日接受CNBC專訪時表示，預期15%的全球關稅將在本周某個時點生效。他還說，將在五個月內動用更多301條款與232條款，使關稅回到先前稅率。這番發言一出，美股期指漲幅應聲縮小，之後翻黑。

而談到伊朗局勢時，貝森特指出，一切進展「非常順利」，美國已完全掌控伊朗上空。他並表示，原油市場供應非常充足，且有大量原油產量並不位於波斯灣地區。

貝森特指出，美國將為波斯灣航行的船舶提供保險，並會在未來幾天聯繫船東，討論為該區域船舶提供保險事宜。

在貿易問題上，貝森特表示，中國在能源方面「非常脆弱」。他同時批評西班牙，形容該國「表現很糟」，並指控西班牙在美國與其他北約盟友身上「搭便車」。

