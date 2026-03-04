聽新聞
川普爭取延後退稅 遭法院駁回

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國最高法院推翻總統川普的對等關稅之後，聯邦上訴法院2日駁回了美國政府希望把關稅退款訴訟程序延後四個月的請求，命令立即重啟相關法律程序，並將案件發回美國國際貿易法院。

目前已提出的川普關稅相關訴訟超過2,000件，幾乎全部是在最高法院去年11月聽取辯論後，向位於紐約的國際貿易法院提出。

聯邦巡迴上訴法院並未對2日的決定提供書面說明，也未列出任何不同意見。

美國司法部主張，上訴法院應該等待最高法院正式完成判決程序，並且「讓政治部門有機會考慮各種選項」。

美國最高法院是在2月20日以六比三的結果，判決川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所課的對等關稅違法，通常最高法院需要32天時間才會正式結案。

彭博資訊指出，川普政府在近期的法院文件中，似乎承認退款程序難以避免，但未明確承諾將全額償還企業過去一年所繳納的關稅。

川普先前在最高法院判決後不久曾向記者表示：「我想這必須透過訴訟解決。」他還暗示，政府可能會要求大法官重新考慮該判決，但最高法院幾乎從未批准此類請求。

美國國際貿易法院目前尚未說明將會如何推進退稅訴訟的後續程序。司法部發言人也未立即回應置評請求。

代表進口商的法律倡議團體「自由正義中心」則發出聲明說：「數月以來，政府一直爭辯要求延期。今天，法院已明確表示：夠了。」

