聽新聞
0:00 / 0:00
川普申延退稅訴訟遭駁回 涉逾1300億美元關稅退款
美國川普政府申請延後關稅退費的訴訟審理，聯邦上訴法院今天予以駁回。根據這項裁決，企業控告政府的退稅訴訟，將會在國際貿易法院（CIT）繼續進行。
聯邦巡迴上訴法院去年8月29日裁定，川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國徵收「對等關稅」違法；同時，將退稅問題發回國際貿易法院處理。
今年2月20日，最高法院（Supreme Court）也裁定，川普對各國徵收的「對等關稅」違憲，已逾越總統權限。
截至2025年底，被判違法的關稅已為美國政府帶來逾1300億美元收入。
川普政府2月27日主張，在國際貿易法院的相關退稅訴訟，應再延緩至多4個月。
今天聯邦巡迴上訴法院（U.S. Federal Circuit Court ofAppeals）駁回這項聲請。
法新社報導，代表一些小企業要求退稅的「自由正義中心」( Liberty Justice Center)估計，向聯邦法院提起的退稅訴訟已超過900件。
其中包括運輸業巨商聯邦快遞（FedEx）於上月提起訴訟；倉儲零售商好市多（Costco）則已在最高法院裁決之前就提出司法挑戰。
最近提告的還有家電品牌戴森（Dyson）與化妝品大廠萊雅（L'Oreal）。
一些分析指出，已有超過1000家企業加入這場退稅爭訟。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。