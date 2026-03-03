川普申延退稅訴訟遭駁回 涉逾1300億美元關稅退款

美國川普政府申請延後關稅退費的訴訟審理，聯邦上訴法院今天予以駁回。根據這項裁決，企業控告政府的退稅訴訟，將會在國際貿易法院（CIT）繼續進行。

聯邦巡迴上訴法院去年8月29日裁定，川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國徵收「對等關稅」違法；同時，將退稅問題發回國際貿易法院處理。

今年2月20日，最高法院（Supreme Court）也裁定，川普對各國徵收的「對等關稅」違憲，已逾越總統權限。

截至2025年底，被判違法的關稅已為美國政府帶來逾1300億美元收入。

川普政府2月27日主張，在國際貿易法院的相關退稅訴訟，應再延緩至多4個月。

今天聯邦巡迴上訴法院（U.S. Federal Circuit Court ofAppeals）駁回這項聲請。

法新社報導，代表一些小企業要求退稅的「自由正義中心」( Liberty Justice Center)估計，向聯邦法院提起的退稅訴訟已超過900件。

其中包括運輸業巨商聯邦快遞（FedEx）於上月提起訴訟；倉儲零售商好市多（Costco）則已在最高法院裁決之前就提出司法挑戰。

最近提告的還有家電品牌戴森（Dyson）與化妝品大廠萊雅（L'Oreal）。

一些分析指出，已有超過1000家企業加入這場退稅爭訟。