希臘共產黨參與反戰遊行 抗議美以空襲伊朗
希臘今天有逾1000名示威者走上雅典街頭，遊行至美國及以色列大使館，抗議兩國空襲伊朗，示威者大多隸屬希臘共產黨，手持寫著「別碰伊朗」及「關閉索達灣基地」的布條與標語牌。
路透社報導，希臘當局昨天在克里特島（Crete）索達灣（Souda Bay）海軍基地加強維安，該基地是美國在東地中海的重要戰略設施。
希臘警方以一排藍色警用巴士，封鎖美國及以色列駐雅典大使館區域。警方消息人士推估，有超過1300人參與這場示威。
