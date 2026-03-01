快訊

飯店退房忘登出Netflix！陌生房客「1舉動」網狂讚：台灣人太可愛

射4枚彈道飛彈！伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦「林肯號」

大樂透頭獎今晚摃龜！下期獎金保證1億元 大紅包剩54組

聽新聞
0:00 / 0:00

希臘共產黨參與反戰遊行 抗議美以空襲伊朗

中央社／ 雅典1日綜合外電報導

希臘今天有逾1000名示威者走上雅典街頭，遊行至美國以色列大使館，抗議兩國空襲伊朗，示威者大多隸屬希臘共產黨，手持寫著「別碰伊朗」及「關閉索達灣基地」的布條與標語牌。

路透社報導，希臘當局昨天在克里特島（Crete）索達灣（Souda Bay）海軍基地加強維安，該基地是美國在東地中海的重要戰略設施。

希臘警方以一排藍色警用巴士，封鎖美國及以色列駐雅典大使館區域。警方消息人士推估，有超過1300人參與這場示威。

以色列 雅典 美國

延伸閱讀

伊朗最高領袖喪命 巴基斯坦示威民眾硬闖美國領事館釀8死20傷

哈米尼遇襲身亡 伊拉克示威群眾試圖闖首都綠區

美以襲伊／紐約市長批非法戰爭「災難性升級」

北美伊朗後裔慶哈米尼之死 有人籲川普解除制裁

相關新聞

川普關稅被判違法…但關稅戰還沒結束！4件現在必須知道的事

一紙判決，讓川普打了一年多的關稅大戰驟然生變。2月20日，美國最高法院裁定川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。

川普關稅被最高法院判違法…這代表什麼？已繳的關稅會退回來嗎？

美國最高法院20日以6比3裁定，川普政府援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的全球性關稅屬違法行為，重創川普第二任期的核心經濟政策。不過，這場法律戰的結束，只是另一場混戰的開始。

企業提告退稅…川普關稅訴訟 衝破2,000件

美國最高法院宣告總統川普實施的大部分全球性關稅違法後，更多企業加入爭取退稅的提告行列，如今為提出訴訟的總數已突破2,00...

義總理呼籲 組歐美自貿區

回應美國總統川普宣布的新關稅，義大利總理梅洛尼表示，可能要求歐盟與美國組成自由貿易區，德國總理梅爾茨則希望華府釐清針對歐...

郭崇倫會客室EP251｜川普關稅牌受挫不乏替代方案 留意川習會利益交換

美國最高法院裁定川普政府徵收關稅違法，儘管司法權對行政權進行了制衡，但川普總統依然可以挾強大的行政權力，讓到手的關稅獵物插翅難飛。本集邀請美國山姆休士頓大學政治系翁履中副教授，談川普對等關稅受挫的後續可能發展，也提醒台灣，應該要注意即將到來川習會之間可能的利益交換。

拖延關稅退款戰！川普政府阻企業討錢 申請延後4個月審理

美國最高法院20日推翻總統川普實施的多項關稅措施後，已有1800家公司提出訴訟，試圖討回過去10個月內繳納的至少1300...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。