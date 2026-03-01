川普關稅被判違法…但關稅戰還沒結束！4件現在必須知道的事

摘要 最高法院駁回了川普對進口商品徵收的大量關稅，但其長期影響卻仍未知。川普在記者會上表示，他無意在關稅問題上讓步，他曾多次稱關稅是「字典裡最美的詞」。

一紙判決，讓川普打了一年多的關稅大戰驟然生變。2月20日，美國最高法院裁定川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。

川普隨即重建戰線，先是宣布對全球課徵10%統一關稅，隔天又調高至15%。

這個「亂流」，並沒有改變關稅這件事行進的方向。以下是後續影響的4大要點：

一、關稅不會消失，只是換了法源

最高法院的判決並非終結關稅，而是否定了川普援引緊急經濟權力法的正當性。

白宮隨即祭出組合拳：以貿易法不同條款為由，同步啟動三條戰線。第一，開徵15%的全球暫時關稅作為過渡；第二，針對工業產能過剩、強迫勞動、醫藥定價等議題展開調查，後續可能對多數國家進一步加稅；第三，鋼鐵、汽車、半導體等產業關稅，從未在這次判決射程之內，依然屹立不搖。

美國貿易代表 Jamieson Greer 週日受訪時強調，總統已透過不同法源「重建」原有關稅架構，「政策方向沒有改變。」財政部長貝森特則將15%全球關稅定調為通往更持久關稅措施的「過渡措施」。換言之，判決不是終點。

二、搶先談好協議的國家，現在贏了還是輸了？

根據《紐約時報》報導，判決讓亞洲各國陷入一種奇特的後悔情緒。談得稍晚、稅率稍高的印尼與馬來西亞（均為19%），如今反而比新的全球統一稅率更吃虧，兩國政府迅速聲明協議尚未批准生效，保留重新評估的空間。更具諷刺意味的是中國，由於始終未談成貿易協議，整體關稅水準反而預計從36%大幅降至21%。

較早完成談判的日本、南韓與台灣，對等關稅同為15%，與川普新公告的全球稅率相同，外界因此質疑這些國家先前提出的到美國投資、設廠，是否白白讓步？

但以台灣為例，台美協議，為在美設廠的半導體企業量身打造了關稅豁免機制，這對出口高度集中於半導體的台灣而言，實質價值遠大於表面稅率數字。

三、各國戰略：讓子彈飛，還是守住既有成果？

在判決後，各國反應出現明顯分歧。

歐盟召開緊急會議重新評估貿易協議，德國總理梅爾茨強調將以「協調一致的歐洲立場」赴華府談判，法國則保留動用「貿易核武」的選項。

南韓確認判決使現行互惠關稅失效，但強調雙邊協議整體架構應維持；汽車和鋼鐵產業關稅不受判決影響，仍是首爾的最大隱憂。

台灣初步評估衝擊有限，低調以對。中國僅發表例行聲明，靜候川普預計三月底赴北京峰會，外界普遍預期，中美雙方都無意在峰會前節外生枝。

值得注意的是，即便部分國家私下認為判決對自己有利，也普遍不敢明確要求廢除或重談協議，因為激怒川普的代價，可能遠高於現有協議的損失。

四、這場判決的意義，比稅率更深遠

過去一年，川普把關稅當成外交武器，威脅歐洲盟國、施壓加拿大、懲罰巴西，這些動作往往與貿易利益無關。此次裁定，等於告訴白宮：這條路走不通了。

密蘇里大學法學院教授Frank Bowman說，這是最高法院首次正面回應川普對法治的全面挑戰，「判決的核心不是經濟政策，而是總統是否逾越了憲法授權的界線。」現在，川普必須在更多制度約束下談判。

不過，也有專家學者表示，川普「情緒性關稅」被最高法院認證走不通，未來川普政府轉向以現有法源制定的關稅規則可能更嚴苛。貿易戰還沒結束，但規則已經改變。

