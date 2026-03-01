義總理呼籲 組歐美自貿區

回應美國總統川普宣布的新關稅，義大利總理梅洛尼表示，可能要求歐盟與美國組成自由貿易區，德國總理梅爾茨則希望華府釐清針對歐盟產品實施的關稅政策。

彭博資訊報導，梅洛尼有意推動美歐自由貿易區，藉此避免一場跨大西洋關稅戰；她也希望歐盟採納去年夏季與美國敲定的貿易協議。

美國最高法院判決川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵的關稅違憲，川普隨即宣布課徵10%的全球關稅，後來又提高到15%，使美歐貿易協議展望生變。

梅洛尼本周接受彭博專訪時說：「我認為，歐洲與美國之間的關稅是個錯誤。我們應反向而行——朝自由貿易區邁進。」

歐盟2016年終止與美國的自由貿易區談判，因為必須大幅降低稅率和非關稅貿易壁壘，引起若干成員國反彈。農產品尤其是難以克服的棘手議題。

同時，德國政府發言人27日表示，梅爾茨3日（周二）赴華府會晤川普時，將尋求美方釐清關稅政策。歐盟評估後發現，川普宣布的新關稅，將使歐盟部分出口產品，包括乳酪和某些農產品，面臨比美歐貿易協議明訂稅率還要高的關稅。

發言人希勒說：「如同歐盟執委會，德國政府也希望繼續遵行歐盟與美國的貿易協議。」他表示，大西洋兩岸的企業都需要明確性以利規劃，「我們期待美國政府說明白下一步會怎麼做」。

