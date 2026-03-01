企業提告退稅…川普關稅訴訟 衝破2,000件

美國最高法院宣告總統川普實施的大部分全球性關稅違法後，更多企業加入爭取退稅的提告行列，如今為提出訴訟的總數已突破2,000件。同時，川普政府就是否必須向進口商退還關稅款項，正尋求延後司法程序。

聯邦快遞（FedEx）已於2月23日提出訴訟，隨後戴森（Dyson）、Dollar General、博士倫（Bausch & Lomb）、Brooks Brothers以及也跟進。化妝品品牌萊雅（L'Oreal SA）旗下事業，以及鞋類品牌昂跑（On Holding）和Skechers也已提告，設法追討先前在關稅上支付的款項。

最高法院大法官並未對退款表態，將償付爭議留交美國國際貿易法院處理。

美國司法部27日晚間提出書狀說，在國際貿易法院重啟訴訟程序前，能先給美國政府多達四個月的時間。司法部說：「鑑於未來的複雜性，此案宜採審慎程序，而非倉促行事。」

司法部也等同承認，在最高法院敗訴後，會啟動退款程序，但也警告「接下來的程序將曠日廢時」，並引用過往大規模退款案件耗時數年才解決的前例作為佐證。

川普已暗示政府可能反對退款，或者至少不會讓過去十個月內已支付超過1,700億美元關稅的進口商輕易拿到退款。

據彭博新聞分析，目前關稅訴訟總數已突破2,000件。對貿易法院而言，這已是相當沉重的案件量，但還只是數十萬家已支付關稅的進口商中極少數。

大多數提告的業者是中小企業。雖然許多大型上市公司有能力調整供應鏈、和供應商及廠商協商，或單純吸收關稅帶來的衝擊，但小公司未必具備同樣的靈活性或影響力。不過，有聯邦快遞在內大型上市公司加入，其他業者更有跟進提告的底氣。

專辦退款案件的貿易律師克雷文（David Craven）表示，人多勢眾也有政治保障。克雷文指出，當像聯邦快遞和好市多（Costco）這類大公司參與時，能減輕各界害怕白宮秋後算帳的顧慮。