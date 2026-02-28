拖延關稅退款戰！川普政府阻企業討錢 申請延後4個月審理
美國最高法院20日推翻總統川普實施的多項關稅措施後，已有1800家公司提出訴訟，試圖討回過去10個月內繳納的至少1300億美元關稅。彭博資訊報導，川普政府正尋求延後相關審理程序，為這場法律攻防的下一階段揭開充滿爭議的序幕。
根據美國司法部27日晚間提交的文件，川普政府希望在美國國際貿易法院就關稅退費問題恢復審理前，最長可等待4個月。政府律師也批評，在其中一宗指標性案件中，代表企業的律師急於儘快重啟法律攻防。
川普政府表示，未來情勢的複雜性意味著應採取審慎而周延的程序，而非以近乎狂飆的速度行事。
