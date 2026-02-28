快訊

台61線入口廂型車撞死腳踏車老翁！家屬淚尋「行車紀錄器」求真相

勤益科大越籍女大生騎車遇死劫！師生哀悼：她畢業留台…竟成遺恨

日本撞人「肯定不是個案」 林氏璧：維基可查到專有名詞 已是社會現象

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅遭最高法院判違憲 川普：有沒有可能重審？

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國聯邦最高法院日前裁定美國總統川普關稅政策違憲，川普27日表示，這項裁決非常令人失望，並質疑有沒有可能重審或重新裁決（rehearing or re-adjudication）。

美國聯邦最高法院日前以6比3的投票結果裁定，川普利用1977年的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球各國徵收的對等關稅違憲；判決結果指川普無權在未經國會批准的情況下，單方面實施全球性關稅，並推翻川普政府近70%的關稅政策，包括對等關稅及針對中國、加拿大和墨西哥徵收的「芬太尼」關稅。

川普27日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，最高法院的裁決恐讓美國歸還數千億美元給長年剝削美國的國家和公司。

川普表示，這些國家和公司數十年來占美國便宜，現在卻因為最高法院做出令人高度失望的裁決，讓他們有權得到他們不該得到的天降橫財；川普質疑最高法院的裁決有沒有重審或重新裁決的可能性。

關稅 川普 對等關稅

延伸閱讀

不配合就翻臉！ 川普指示聯邦政府機構停止使用Anthropic

古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」

川普：持續與伊朗談判核計畫 強調德黑蘭禁擁核武

美國恐出兵攻擊伊朗？ 川普：尚未做最後決定

相關新聞

撤大陸「最惠國待遇」 美國貿委員會啟動調查

美國國際貿易委員會（ＵＳＩＴＣ）廿六日宣布啟動調查，評估六年內撤銷大陸「永久正常貿易關係」地位（ＰＮＴＲ，即最惠國待遇）的經濟影響，可能調高大陸輸美商品關稅。調查報告預計八月廿一日公布。

關稅遭最高法院判違憲 川普：有沒有可能重審？

美國聯邦最高法院日前裁定美國總統川普的關稅政策違憲，川普27日表示，這項裁決非常令人失望，並質疑有沒有可能重審或重新裁決...

專訪：以關稅應對中國產能過剩

德國之聲：德國政府此前的對華戰略中，將中國列為伙伴、競爭者和制度對手。請問當前情況下，中國更多是伙伴、競爭者還是對手？ Jörg Wuttke：我覺得這一三重定性是適當的。比如，在氣候保護中，我

美擬撤銷陸「最惠國待遇」 評估上調陸貨關稅對貿易、物價影響

美國國際貿易委員會（ITC）26日宣布啟動調查，評估六年期間內撤銷中國大陸永久性正常貿易關係地位（PNTR，俗稱「最惠國...

美調查撤北京永久正常貿易地位影響 恐提高中國大陸關稅

美國國際貿易委員會（USITC）今天表示，將針對撤銷中國「永久正常貿易關係」（PNTR）地位在6年期間可能產生的經濟影響...

川普關稅被判無效…調查點名美元將淪大輸家 贏家可能是它

最新調查結果顯示，美元可能淪為美國最近一連串關稅紛擾一大輸家，中國大陸股市則可望締造亮眼表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。