關稅遭最高法院判違憲 川普：有沒有可能重審？

美國聯邦最高法院日前裁定美國總統川普的關稅政策違憲，川普27日表示，這項裁決非常令人失望，並質疑有沒有可能重審或重新裁決（rehearing or re-adjudication）。

美國聯邦最高法院日前以6比3的投票結果裁定，川普利用1977年的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球各國徵收的對等關稅違憲；判決結果指川普無權在未經國會批准的情況下，單方面實施全球性關稅，並推翻川普政府近70%的關稅政策，包括對等關稅及針對中國、加拿大和墨西哥徵收的「芬太尼」關稅。

川普27日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，最高法院的裁決恐讓美國歸還數千億美元給長年剝削美國的國家和公司。

川普表示，這些國家和公司數十年來占美國便宜，現在卻因為最高法院做出令人高度失望的裁決，讓他們有權得到他們不該得到的天降橫財；川普質疑最高法院的裁決有沒有重審或重新裁決的可能性。