撤大陸「最惠國待遇」 美國貿委員會啟動調查

美國國際貿易委員會（ＵＳＩＴＣ）廿六日宣布啟動調查，評估六年內撤銷大陸「永久正常貿易關係」地位（ＰＮＴＲ，即最惠國待遇）的經濟影響，可能調高大陸輸美商品關稅。調查報告預計八月廿一日公布。

ＵＳＩＴＣ說，美國國會撥款法案已要求本會啟動調查，評估撤銷大陸最惠國待遇對美國經濟、產業及商品上游採購的影響，並將依法在八月廿一日公布調查結果。

ＵＳＩＴＣ還說，報告將聚焦於在大陸輸美商品關稅上調至高於最惠國稅率的水準時，美國可能遭受直接且最大影響的貿易產業、生產及物價，並將評估另一種情境，在國會撤銷大陸ＰＮＴＲ時，分五年時間逐步對攸關國安的重要商品課徵關稅。

若美國撤銷大陸的ＰＮＴＲ，將提高大陸的基本最惠國稅率，且將疊加在美國總統川普所課徵的所有懲罰性關稅之上。

川普去年一月回任時，就指示貿易和商務主管機關評估撤銷大陸ＰＮＴＲ的立法提案，並陸續對大陸商品加徵關稅，疊加在常見約百分之二點五的最惠國稅率上。