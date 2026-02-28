美擬撤銷陸「最惠國待遇」 評估上調陸貨關稅對貿易、物價影響

經濟日報／ 編譯簡國帆季晶晶／綜合外電
美國國際貿易委員會（ITC）26日宣布啟動調查，評估六年期間內撤銷中國大陸永久性正常貿易關係地位的經濟影響。（路透）
美國國際貿易委員會（ITC）26日宣布啟動調查，評估六年期間內撤銷中國大陸永久性正常貿易關係地位的經濟影響。（路透）

美國國際貿易委員會（ITC）26日宣布啟動調查，評估六年期間內撤銷中國大陸永久性正常貿易關係地位（PNTR，俗稱「最惠國待遇」）的經濟影響，可能推升中國大陸輸美商品的關稅

ITC表示，國會撥款法案已要求該機構啟動調查，評估撤銷中國大陸最惠國待遇對美國經濟、產業及產品上游採購的影響，並將依法在8月21日前公布調查結果。

美啟動撤銷中國大陸最惠國待遇調查
美啟動撤銷中國大陸最惠國待遇調查

ITC表示，報告將聚焦於在中國大陸輸美產品關稅上調至高於最惠國稅率的水準時，美國可能遭受直接且最大影響的貿易產業、生產及物價，並將評估另一種情境，在國會撤銷中國大陸永久PNTR時，分五年時間逐步對攸關國安的重要產品課徵關稅。

ITC表示，「由於這項調查的時程加速，ITC不計劃舉行公聽會」，公眾能在4月13日工作日結束前，針對提高對陸關稅的影響提交書面意見。

若美國撤銷中國大陸的PNTR，將提高中國大陸的基本最惠國稅率，且將疊加在美國總統川普所課徵的所有懲罰性關稅之上。

川普2025年1月就職時，便指示貿易和商務主管機關評估撤銷中國大陸PNTR立法提案，並陸續對中國大陸產品加徵關稅，疊加在常見的約2.5%最惠國稅率之上。

此外，歐洲最大港口鹿特丹港席門斯（Boudewijn Siemons）警告，中國大陸出口往世界的產品，正持續推升地緣政治風險，「真正的經濟脆弱性而是在於貨櫃裡裝什麼」。他說，約25%貨櫃來自中國大陸，另有超過25%運有陸製零組件。

席門斯表示，過去一年來，鹿特丹港來自自東亞的進口量激增，「這不是好現象」。鹿特丹港數據顯示，該港口2025年總吞吐量年減1.7%。本地生產商品愈來愈少，進口與消費卻愈來愈多，長期下來將不利於歐洲的國內生產毛額（GDP）。

關稅 川普 對等關稅

延伸閱讀

美1月PPI升溫高於預期 關稅轉嫁幅度擴大…美股期指挫逾500點

川普關稅被判無效…調查點名美元將淪大輸家 贏家可能是它

卡尼訪陸有效！陸3月起暫停加徵加拿大油渣餅、龍蝦等反歧視關稅

銷量衰退與關稅重擊，Volkswagen集團面臨空前財務危機！傳將大砍20%成本並關閉工廠

相關新聞

撤大陸「最惠國待遇」 美國貿委員會啟動調查

美國國際貿易委員會（ＵＳＩＴＣ）廿六日宣布啟動調查，評估六年內撤銷大陸「永久正常貿易關係」地位（ＰＮＴＲ，即最惠國待遇）的經濟影響，可能調高大陸輸美商品關稅。調查報告預計八月廿一日公布。

美擬撤銷陸「最惠國待遇」 評估上調陸貨關稅對貿易、物價影響

美國國際貿易委員會（ITC）26日宣布啟動調查，評估六年期間內撤銷中國大陸永久性正常貿易關係地位（PNTR，俗稱「最惠國...

美調查撤北京永久正常貿易地位影響 恐提高中國大陸關稅

美國國際貿易委員會（USITC）今天表示，將針對撤銷中國「永久正常貿易關係」（PNTR）地位在6年期間可能產生的經濟影響...

川普關稅被判無效…調查點名美元將淪大輸家 贏家可能是它

最新調查結果顯示，美元可能淪為美國最近一連串關稅紛擾一大輸家，中國大陸股市則可望締造亮眼表現。

好市多、固特異加入法律戰 逾1800家公司向川普討關稅

川普關稅政策生效後10個月內，為國庫進帳至少1300億元，但本月20日被聯邦最高法院推翻，許多企業紛紛企圖透過司法程序討...

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

美國國際貿易委員會（ITC）26日宣布啟動調查，評估六年期間內撤銷中國大陸永久性正常貿易關係地位（PNTR，俗稱「最惠國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。