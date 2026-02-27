美調查撤北京永久正常貿易地位影響 恐提高中國大陸關稅

美國國際貿易委員會（USITC）今天表示，將針對撤銷中國「永久正常貿易關係」（PNTR）地位在6年期間可能產生的經濟影響啟動調查。此舉可能提高從中國進口商品的關稅。

路透社報導，美國國際貿易委員會在聲明中表示，這項調查是根據國會撥款法案的要求進行，預計將於8月21日前公布調查結果。

美國總統川普（Donald Trump）2025年1月就職後，指示貿易與商務首長評估取消中國PNTR地位的立法提案。美國於2000年首度授予中國PNTR地位，使中國得以加入世界貿易組織（WTO），躍升為全球最大製造國。

川普就職以來，針對從中國進口商品加徵新關稅，去年中國商品關稅一度高達145%，但在經過一系列貿易談判後已降至約20%。然而，美國最高法院上週裁定川普先前實施的對等關稅違法。

美國國際貿易委員會表示，調查將聚焦在受調高關稅至非「最惠國待遇」（MFN）稅率直接影響最深的產業，分析其在美國的貿易、產量與價格影響。

該委員會也將評估另一種替代方案，也就是國會若取消PNTR地位，是否針對涉及國家安全的關鍵產品，採取為期5年的關稅分階段調升措施。

美國國際貿易委員會表示，公眾可就提高中國商品關稅的影響提交書面意見，截止時間為4月13日。由於時間緊迫，委員會表示不打算舉行公開聽證會。