川普關稅被判無效…調查點名美元將淪大輸家 贏家可能是它

最新調查結果顯示，美元可能淪為美國最近一連串關稅紛擾一大輸家，中國大陸股市則可望締造亮眼表現。

美國最高法院20日判決總統川普的全面性全球關稅無效，川普隨後簽署實施10%全球關稅的行政命令，並且已透露計劃提高稅率至15%。根據彭博資訊Markets Pulse 20日至25日的調查，121名受訪者中有34%認為，抵禦關稅失效風險的首選策略是削減美元部位，比率高於去年12月，當時給出類似回答的受訪者占29%。

美國可能退稅給進口商，是美元未來或許會承壓的相關因素之一。彭博行業研究指出，退稅將為美國中長期債務情勢帶來令人厭惡的不確定性，進而推升長期債券殖利率並壓抑美元。

另一方面，Nassau銀行首席經濟學家辛恩（Win Thin）認為，最高法院判決帶動美國平均有效關稅下降將抑制物價壓力，使聯準會（Fed）政策路線變得清晰。辛恩說：「Fed將更相信關稅相關通膨風險已下降，因此能重啟寬鬆周期…這對股市是利多，但對美元不利。」

彭博美元現貨指數2025年下跌8.1%，而且今年延續頹勢，逾七成受訪者預期該指數未來一個月將繼續下跌。

股市方面，37%受訪者看好中國大陸與香港股市，將是美國調整關稅策略最大受益者，回答美國和歐洲股市的受訪者各占16%。關稅下降應能讓美國貿易夥伴提高對美國出口，但目前還不清楚稅率是否真的會下滑。美國貿易代表葛里爾本周稍早表示，川普希望維持中國大陸關稅在35至50%區間，並強調大多數關稅不受最高法院判決影響。

至於美股標普500指數，62%受訪者預期該指數在關稅判決出爐後的一個月會上漲，比率低於去年12月調查的71%。