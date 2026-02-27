川普關稅被判無效…調查點名美元將淪大輸家 贏家可能是它

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為美國洛杉磯港。法新社

最新調查結果顯示，美元可能淪為美國最近一連串關稅紛擾一大輸家，中國大陸股市則可望締造亮眼表現。

美國最高法院20日判決總統川普的全面性全球關稅無效，川普隨後簽署實施10%全球關稅的行政命令，並且已透露計劃提高稅率至15%。根據彭博資訊Markets Pulse 20日至25日的調查，121名受訪者中有34%認為，抵禦關稅失效風險的首選策略是削減美元部位，比率高於去年12月，當時給出類似回答的受訪者占29%。

美國可能退稅給進口商，是美元未來或許會承壓的相關因素之一。彭博行業研究指出，退稅將為美國中長期債務情勢帶來令人厭惡的不確定性，進而推升長期債券殖利率並壓抑美元。

另一方面，Nassau銀行首席經濟學家辛恩（Win Thin）認為，最高法院判決帶動美國平均有效關稅下降將抑制物價壓力，使聯準會（Fed）政策路線變得清晰。辛恩說：「Fed將更相信關稅相關通膨風險已下降，因此能重啟寬鬆周期…這對股市是利多，但對美元不利。」

彭博美元現貨指數2025年下跌8.1%，而且今年延續頹勢，逾七成受訪者預期該指數未來一個月將繼續下跌。

股市方面，37%受訪者看好中國大陸與香港股市，將是美國調整關稅策略最大受益者，回答美國和歐洲股市的受訪者各占16%。關稅下降應能讓美國貿易夥伴提高對美國出口，但目前還不清楚稅率是否真的會下滑。美國貿易代表葛里爾本周稍早表示，川普希望維持中國大陸關稅在35至50%區間，並強調大多數關稅不受最高法院判決影響。

至於美股標普500指數，62%受訪者預期該指數在關稅判決出爐後的一個月會上漲，比率低於去年12月調查的71%。

好市多、固特異加入法律戰 逾1800家公司向川普討關稅

川普關稅政策生效後10個月內，為國庫進帳至少1300億元，但本月20日被聯邦最高法院推翻，許多企業紛紛企圖透過司法程序討...

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

美國國際貿易委員會（ITC）26日宣布啟動調查，評估六年期間內撤銷中國大陸永久性正常貿易關係地位（PNTR，俗稱「最惠國...

要美國退關稅 已有近兩千家企業興訟

美國最高法院廿日推翻總統川普的對等關稅後，已有數十家公司趕赴法院，加入在判決出爐前就已提告的上千家企業行列，試圖討回過去十個月繳納的超過一千三百億美元關稅。不過，企業要拿回退款，恐怕得花上比原本預期更長時間。

關稅協議翻盤？ 彭博點名日韓中

日本、南韓、台灣等國為換取美國總統川普降低關稅，對美國做出不少讓步。如今美國最高法院判決封殺對等關稅，讓局面完全改觀，與川普達成協議的諸多優勢不復存在。彭博經濟學家認為，多數國家明白川普還有其他手段，因此會維持原本談妥的協議，不過須留意來自歐盟、印度、中國大陸、日韓翻盤風險。

美政策調整 貿易代表：無意對中國增關稅

美國總統川普的新關稅稅率究竟是百分之十還是百分之十五，美國貿易代表葛里爾廿五日接受彭博電視訪問時表示，目前實施的是百分之十的關稅，之後將有公告，在「適當情況下」把稅率提高至百分之十五。他同時表示，美國政府希望與已簽署貿易協議的國家維持「政策連貫性」，且美方無意調升中國商品關稅。

