美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國國際貿易委員會（ITC）26日宣布啟動調查，評估六年期間內撤銷中國大陸永久性正常貿易關係地位的經濟影響。路透
美國國際貿易委員會（ITC）26日宣布啟動調查，評估六年期間內撤銷中國大陸永久性正常貿易關係地位（PNTR，俗稱「最惠國待遇」）的經濟影響，可能推升中國大陸輸美商品的關稅

ITC表示，國會撥款法案已要求該機構啟動調查，評估撤銷中國大陸最惠國待遇對美國經濟、產業及產品上游採購的影響，並將依法在8月21日公布調查結果。

ITC表示，報告將聚焦於在中國大陸輸美產品關稅上調至高於最惠國稅率的水準時，美國可能遭受直接且最大影響的貿易產業、生產及物價，並將評估另一種情境，在國會撤銷中國大陸永久PNTR時，分五年時間逐步對攸關國安的重要產品課徵關稅。

USITC表示，「由於這項調查的時程加速，IRC不計劃舉行公共聽證會」，公眾能在4月13日工作日結束前，針對提高對陸關稅的影響提交書面意見。

若美國撤銷中國大陸的PNTR，將提高中國大陸的基本最惠國稅率，且將疊加在美國總統川普所課徵的所有懲罰性關稅之上。

川普2025年1月就職時，便指示貿易和商務主管機關評估撤銷中國大陸PNTR的立法提案，並陸續對中國大陸產品加徵關稅，疊加在常見的約2.5%最惠國稅率之上。

