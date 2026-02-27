要美國退關稅 已有近兩千家企業興訟

美國最高法院廿日推翻總統川普的對等關稅後，已有數十家公司趕赴法院，加入在判決出爐前就已提告的上千家企業行列，試圖討回過去十個月繳納的超過一千三百億美元關稅。不過，企業要拿回退款，恐怕得花上比原本預期更長時間。

華爾街日報報導，至少已有一千八百家公司提出訴訟，要求退還關稅，每天都有更多企業加入提告行列。最高法院宣判前，已有好市多、固特異輪胎與邦諾書店等上千家企業提告要求退還關稅；判決出爐後的幾天內，聯邦快遞等更多企業陸續加入，律師預期接下來將出現一波訴訟潮。

為進口商提起訴訟的聯邦訴訟律師塞利格曼形容，這波訴訟規模堪比歷年石綿求償案，最大差異在於「幾乎同一時間全面爆發」。

依美國海關與邊境保護局官員在法院文件說法，截至二○二五年十二月十日，至少卅點一萬家進口商受到遭推翻的關稅影響，案件將集中由紐約國際貿易法院處理。律師指出，這個數字除大量企業，也可能包括為海外購買商品繳納關稅的個人。

川普政府對於如何處理退款問題釋出相互矛盾訊號，川普因最高法院判決未納入明確退款指示而表示不滿，他說：「判決裡沒討論這件事，我們接下來五年恐怕都會在打官司。」

已有企業廿四日啟動法律程序，向國際貿易法院及另一上訴法院提申請，要求迅速退還所有已繳的關稅。川普政府則預計廿七日首次回應。