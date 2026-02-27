關稅協議翻盤？彭博點名日韓中

日本、南韓、台灣等國為換取美國總統川普降低關稅，對美國做出不少讓步。如今美國最高法院判決封殺對等關稅，讓局面完全改觀，與川普達成協議的諸多優勢不復存在。彭博經濟學家認為，多數國家明白川普還有其他手段，因此會維持原本談妥的協議，不過須留意來自歐盟、印度、中國大陸、日韓翻盤風險。

川普在美國最高法院判決後宣布引用其他法條課徵關稅，歐洲議會已暫停美歐貿易協議審批程序。

歐盟評估發現，美國新關稅將使奶油、塑膠及化學品等產品稅率，超過協議約定的百分之十五上限，雖然受此調整影響的貿易總額不大。若華府執意開徵這些關稅，歐盟最後極有可能不批准協議，引發新的貿易摩擦。

印度月初剛和美國達成臨時貿易架構，目前已延後最終協議協商。這項協議對印度而言政治代價極其沉重，美國要求印度購買五千億美元美國商品以及開放農產品市場。目前川普對各國關稅稅率已降至百分之十並打算提高到百分之十五，印度原協議稅率卻是百分之十八，在國內勢必面臨極大阻力。

彭博經濟學家預料印度將繼續與美國對話，嘗試重談條款，印度可能爭取更低稅率或擴大美國市場准入權。但若川普認為印度刻意拖延，可能施加報復。

中國大陸是這次美國最高法院判決的受益者，銷美大陸商品關稅從大約百分之卅一降至百分之廿一，這增加北京維持對美貿易休兵的誘因。不過，若美國企圖將大陸商品關稅調回判決前稅率，北京可能報復。

日、韓和美國達成協議時，分別同意在美國投資五千五百億美元和三千五百億美元。這些承諾預計逐年落實，但截至目前日本僅宣布三百六十億美元投資。

目前兩國都說會維持現有與華府的協議，同時強調不希望看到新關稅超過協議所約定條款。若未來川普新關稅計畫導致稅率大幅增加，可能促使兩國尋求重談條款或放慢後續投資，進而面臨美國報復風險。