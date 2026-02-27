美政策調整 貿易代表：無意對中國加關稅

美國總統川普的新關稅稅率究竟是百分之十還是百分之十五，美國貿易代表葛里爾廿五日接受彭博電視訪問時表示，目前實施的是百分之十的關稅，之後將有公告，在「適當情況下」把稅率提高至百分之十五。他同時表示，美國政府希望與已簽署貿易協議的國家維持「政策連貫性」，且美方無意調升中國商品關稅。

彭博問葛里爾，新的較高關稅是否會違反美國與歐盟去年達成的貿易協議，葛里爾回答，他之後會說明「如何在這方面兼顧其他國家」。不過他已多次暗示，對於已與美國達成貿易協議的一些經濟體，新的稅率調整不會導致累計後稅率較高。

葛里爾對彭博電視說，針對美歐貿易協議與新關稅有落差的情況，「我們還需要兩、三個月時間調整關稅，確保關稅符合我們在協議中的承諾」，他也期待歐盟能履行承諾。

川普的新關稅措施，將使大約五十億美元的銷美歐盟商品關稅，高於美歐去年已談妥的貿易協議所設百分之十五上限。知情人士表示，川普的新關稅會讓奶酪、奶油、部分農產品及塑膠、紡織品與化學品輸美關稅，高於美歐協議允許的最高水準。

部分國家稅率升至15%

葛里爾表示，美國對部分國家祭出的關稅稅率會從最新實施的百分之十調至百分之十五或更高，但美方無意調升中國商品關稅。

葛里爾對福斯新聞網說，根據貿易法第三○一條進行的不公平貿易行為調查，將成為新關稅措施核心，鎖定對象是那些產能過剩、在供應鏈中使用強迫勞動、歧視美國科技企業，或是補貼稻米、水產等商品的國家。

他表示，他與財政部長貝森特多次向中國官員提出產能過剩問題，他指虧錢的中國企業在政府支持下仍能繼續營運。

葛里爾說：「我不認為他們能徹底解決這個問題，這也是我們需要對中國、越南及其他有此問題的國家加徵關稅的原因之一。」

被問及政府是否願意對中國商品祭出更高關稅，葛里爾表示，美方無意調高中國商品關稅，「我們有意確實遵守與他們達成的協議」。葛里爾說，中國商品關稅維持在百分之卅五至百分之五十區間，具體稅率視產品而定。