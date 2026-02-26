快訊

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

經典賽／龍恩因傷退出誰遞補？曾豪駒：選狀況最好的選手

10個月徵收逾1300億美元…企業追討要求退款 川普關稅掀訴訟潮

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普影響深遠的全球性關稅措施生效10個月徵收至少1300億美元稅款，相關措施20日遭美國最高法院推翻。路透
美國總統川普影響深遠的全球性關稅措施生效10個月徵收至少1300億美元稅款，相關措施20日遭美國最高法院推翻。路透

美國總統川普影響深遠的全球性關稅措施生效10個月徵收至少1300億美元稅款，相關措施20日遭美國最高法院推翻。目前至少已有1800家企業提起告訴要求退款，每天都有新增案件。

華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，自從最高法院推翻多項川普關稅措施以來，已有數十家企業向法院提起告訴，試圖追回先前繳納的稅款，加入因預期法院會作出如此裁定而提前提告的其他數百家公司的行列。

根據華爾街日報統計，目前至少已有1800家企業提起告訴要求退款，而且每天都有新增案件。其中不乏像好市多公司（Costco Wholesale）、固特異輪胎橡膠公司（Goodyear Tire & Rubber）以及邦諾書店（Barnes & Noble Purchasing）等知名公司，大多在最高法院作出裁定前就已先行提告。

判決出爐後又有更多企業加入，包括聯邦快遞公司（FedEx）。律師界預期，未來將會湧現大量新訴訟。

為進口商提起告訴的聯邦訴訟律師塞里格曼（Matthew Seligman）指出：「我們談的是相當於石綿案規模的訴訟量。」過去數十年來美國關於石綿傷害索賠的案件高達數千件。但塞里格曼表示，關稅案特點在於「所有案件正好在完全相同的時間爆發」。

根據美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）官員在法庭文件中的說明，截至去年12月10日，至少有30萬1000名進口商受到這項後來被推翻的關稅措施影響。律師們表示，這個總數可能涵蓋諸多企業，但也包括一些直接為海外購買的商品支付關稅的個人。

目前這波案件潮主要由紐約巿的美國國際貿易法庭（Court of International Trade）受理。聯邦法院體系中的這個專責貿易法庭處理此類案件的經驗豐富，卻從未處理過涉及如此多潛在訴訟當事人或金額如此龐大的案件。

關稅裁決出爐後，川普政府針對如何處理退款問題發出相互矛盾的訊號。

在最終上訴至最高法院的其中一個案件的卷宗中，川普政府的律師曾向下級法院保證，如果關稅最終被裁定為非法，企業可以透過「包括利息在內的退款」獲得全額補償。

不過川普20日對最高法院的判決大為不滿，批評大法官們未在意見書中給出明確指示，並對一名詢問政府是否計劃退款的記者說：「這事還沒討論。我們未來5年都得在法庭內耗著。」

在最高法院審理相關訴訟期間，美國國際貿易法庭去年12月暫停所有關於關稅的訴訟，今年1月則表示，將於最高法院作出最終裁決後，根據需要啟動其他程序。該貿易法庭沒有回應置評請求。

有律師樂觀評估，這可能只需要一、兩年時間。悲觀的看法則認為時間會更久。

經驗豐富的貿易律師指出，國際貿易法庭這些訴訟的結果可能促成一套讓所有進口商都可申請退款的程序，而那些正在提起訴訟的公司只是在力求確保有最大的機會儘早達成退款目標。

關稅 川普 對等關稅 美國最高法院 華爾街日報

延伸閱讀

川普國情咨文不直接提中國 分析：避免新摩擦

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

川普稱全球關稅增至15% 白宮經濟顧問：仍在討論

美俄烏下輪會談前 白宮：川普與澤倫斯基通話聯繫

相關新聞

把錢還來！1300億美元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

美國最高法院20日推翻總統川普實施的多項關稅措施後，已有數十家公司趕赴法院，加入在判決出爐前就已提告的數百家企業行列，試...

10個月徵收逾1300億美元…企業追討要求退款 川普關稅掀訴訟潮

美國總統川普影響深遠的全球性關稅措施生效10個月徵收至少1300億美元稅款，相關措施20日遭美國最高法院推翻。目前至少已...

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

美國總統川普在最高法院受挫後，仍堅持重啟關稅政策，此舉不僅引發外界對其貿易協議及後續佈局的質疑，也掀起退稅潮。法新社特別...

川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談

美國最高法院20日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對幾乎所有國家加徵關稅已逾越職權。川普則表示，將...

各國忌憚川普報復料維持現有貿易協議 彭博點名歐印中日韓有風險

從日、韓到台灣在內各國為了換取美國總統川普降低關稅，都對美國做了不少讓步。如今關稅局面完全改觀，與川普達成協議的諸多優勢...

下猛藥卻換來90年最大貿易逆差 川普關稅為何失靈？

美國總統川普發表二進宮後的首場國情咨文演說，拉抬年底期中選舉共和黨選情是首要任務，他引以為傲的關稅政策是吹捧重點。只不過，BBC駐美記者現場觀察發現，川普演說首度提及「關稅」（tariffs）時，共和黨議員並未像演說前半段那樣一律給予如雷掌聲，議場內反而只聽得到議員的竊竊私語聲，氣氛尷尬。 川普祭出史上力道最大的關稅政策，美國去年的貿易赤字卻創下90年來新高，意味川普的關稅政策非但沒能縮小貿易逆差，反而讓失衡問題雪上加霜。付費解鎖完整報導，看專家如何直指失靈根源、數據如何證實政策失效，以及對台灣半導體與供應鏈的真實衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。