10個月徵收逾1300億美元…企業追討要求退款 川普關稅掀訴訟潮

美國總統川普影響深遠的全球性關稅措施生效10個月徵收至少1300億美元稅款，相關措施20日遭美國最高法院推翻。目前至少已有1800家企業提起告訴要求退款，每天都有新增案件。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，自從最高法院推翻多項川普關稅措施以來，已有數十家企業向法院提起告訴，試圖追回先前繳納的稅款，加入因預期法院會作出如此裁定而提前提告的其他數百家公司的行列。

根據華爾街日報統計，目前至少已有1800家企業提起告訴要求退款，而且每天都有新增案件。其中不乏像好市多公司（Costco Wholesale）、固特異輪胎橡膠公司（Goodyear Tire & Rubber）以及邦諾書店（Barnes & Noble Purchasing）等知名公司，大多在最高法院作出裁定前就已先行提告。

判決出爐後又有更多企業加入，包括聯邦快遞公司（FedEx）。律師界預期，未來將會湧現大量新訴訟。

為進口商提起告訴的聯邦訴訟律師塞里格曼（Matthew Seligman）指出：「我們談的是相當於石綿案規模的訴訟量。」過去數十年來美國關於石綿傷害索賠的案件高達數千件。但塞里格曼表示，關稅案特點在於「所有案件正好在完全相同的時間爆發」。

根據美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）官員在法庭文件中的說明，截至去年12月10日，至少有30萬1000名進口商受到這項後來被推翻的關稅措施影響。律師們表示，這個總數可能涵蓋諸多企業，但也包括一些直接為海外購買的商品支付關稅的個人。

目前這波案件潮主要由紐約巿的美國國際貿易法庭（Court of International Trade）受理。聯邦法院體系中的這個專責貿易法庭處理此類案件的經驗豐富，卻從未處理過涉及如此多潛在訴訟當事人或金額如此龐大的案件。

關稅裁決出爐後，川普政府針對如何處理退款問題發出相互矛盾的訊號。

在最終上訴至最高法院的其中一個案件的卷宗中，川普政府的律師曾向下級法院保證，如果關稅最終被裁定為非法，企業可以透過「包括利息在內的退款」獲得全額補償。

不過川普20日對最高法院的判決大為不滿，批評大法官們未在意見書中給出明確指示，並對一名詢問政府是否計劃退款的記者說：「這事還沒討論。我們未來5年都得在法庭內耗著。」

在最高法院審理相關訴訟期間，美國國際貿易法庭去年12月暫停所有關於關稅的訴訟，今年1月則表示，將於最高法院作出最終裁決後，根據需要啟動其他程序。該貿易法庭沒有回應置評請求。

有律師樂觀評估，這可能只需要一、兩年時間。悲觀的看法則認為時間會更久。

經驗豐富的貿易律師指出，國際貿易法庭這些訴訟的結果可能促成一套讓所有進口商都可申請退款的程序，而那些正在提起訴訟的公司只是在力求確保有最大的機會儘早達成退款目標。