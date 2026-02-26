川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

快訊

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普在最高法院受挫後，仍堅持重啟關稅政策，此舉不僅引發外界對其貿易協議及後續佈局的質疑，也掀起退稅潮。法新社特別整理川普重整貿易議程的最新局勢概覽：

●關稅現況

川普對進口商品徵收的10%新關稅已於24日生效，將持續150天，外界普遍認為這是邁向更長期措施的過渡手段。

此關稅不適用於受獨立調查規範的行業，如鋼鐵、鋁材和汽車，也不影響根據美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）進入美國的大量商品。

川普承諾將這項關稅提高至15%。

但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天在福斯財經新聞網（Fox Business Network）表示，華盛頓尋求貿易政策的連貫性。

「目前我們的關稅稅率是10%，之後部分國家會調升至15%，有些國家可能還會再更高。」

統一提升至15%將影響像英國這樣之前面臨較低關稅的貿易夥伴。

●為何各國尚未報復？

與華盛頓達成協議的美國貿易夥伴迄今主要尋求明確性，但避免因新關稅與美國發生衝突。

曾任美國高級貿易官員、現為律師事務所King &Spalding合夥人的馬傑魯斯（Ryan Majerus）表示：「很大一部分原因是他們獲得了特定行業的豁免。」歐洲聯盟（EU）、日本與南韓都達成協議，使其汽車出口的美國關稅從25%降至15%。

由於產業關稅未受最高法院裁決影響，馬傑魯斯告訴法新社，各國會謹慎行事，不願放棄已獲得的利益。

若違反貿易協議，華盛頓也可能依既有法律進一步處罰。

●川普未來計畫

川普政府已暗示計劃重新實施更長期的關稅，並引用國家安全考量或不公平貿易行為作為理由。

葛里爾對福斯財經新聞網表示，在這些領域，華盛頓可以在必要時採取「非常持久的關稅」。他補充說：「這些手段過去經受住了法律審查，未來也將如此。」

例如，川普現有的特定行業關稅是依據「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條實施，該條款允許總統針對國家安全風險開徵稅款。

另一項權限，「貿易法」（Trade Act）第301條允許美國處理不公平的外國貿易行為。這是川普第一任期針對中國的主要工具。

「華爾街日報」報導，川普未來的關稅可能涵蓋大規模電池、鑄鐵與鐵製配件、塑膠管道、工業化學品以及電網與電信設備，這些都將依據第232條發布。

此外，Dorsey & Whitney律師湯生（DaveTownsend）預計，根據第301條進行的調查將「極其廣泛」，這將使川普能「對許多、甚至大多數國家徵收關稅」。

「到今年年底，情況可能會回到與上週非常接近的狀態。」

●誰可獲退稅？

另一方面，美國進口商正在爭取關稅退還，而最高法院的裁決並未涵蓋這一議題。

葛里爾表示，「這些申請正在進行中」，並補充說，會由下級法院處理。

「法院會告訴我們退稅的時間、地點和方式。」

但可能還會有其他複雜情況。

牛津經濟公司（Oxford Economics）的雅羅斯（Bernard Yaros）說：「企業不太可能將這些退稅的好處轉給消費者，大部分關稅成本已反映在核心消費品價格上。」

退稅的操作和時程仍不明。

湯生告訴法新社，對進口商的退稅流程可能不至於混亂，但對於商品購買者而言，如果他們本身不是進口商，可能需要透過進一步的訴訟才能拿回退款。

